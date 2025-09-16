F1, ufficiale il calendario delle Sprint 2026: sei gare e tre novità

E Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1, si è detto entusiasta: "La Sprint di F1 ha continuato a crescere in impatto positivo e popolarità da quando è stata introdotta nel 2021. Con quattro sessioni competitive invece di due durante un weekend convenzionale del Gran Premio, gli eventi Sprint offrono più azione ogni giorno per i nostri fan, partner di trasmissione e per i promotori, aumentando la partecipazione e il pubblico. Nella stagione 2026 ci sarà anche una nuova era di regolamenti, quindi avere tre nuove sedi Sprint non farà che aumentare il dramma in pista. Voglio ringraziare la Fia, tutti i promotori, i nostri partner, i marshals, i volontari e i club sportivi locali per continuare a rendere lo Sprint un grande successo e non vediamo l'ora di dare ai nostri fan corse incredibili ed eccitazione nella stagione 2026”.