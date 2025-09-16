Logo SportMediaset
F1, ufficiale il calendario delle Sprint 2026: sei gare e tre novità

La Fia ha annunciato le sei sedi delle Sprint del 2026 con un ritorno in calendario e tre nuove location scelte per l'anno della rivoluzione

16 Set 2025 - 11:43
© Getty Images

© Getty Images

Sei tracciati, di cui tre nuovi, per regalare alla F1 del 2026 Sprint Race ancora più emozionanti. Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore, infatti, sono le sei location che la Fia ha scelto per le gare "corte" della prossima stagione, col ritorno in calendario della Sprint in Gran Bretagna a cinque anni dall'ultima presenza, e le novità di Canada, Olanda e Singapore. Un 2026 tutto da vivere con la nuova era di regolamenti, un Mondiale che inizierà nel weekend 6-8 marzo 2026 all'Albert Park di Melbourne e si concluderà invece a Yas Marina nel weekend 4-6 dicembre col GP di Abu Dhabi per 24 gare pronte a emozionare.

E Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1, si è detto entusiasta: "La Sprint di F1 ha continuato a crescere in impatto positivo e popolarità da quando è stata introdotta nel 2021. Con quattro sessioni competitive invece di due durante un weekend convenzionale del Gran Premio, gli eventi Sprint offrono più azione ogni giorno per i nostri fan, partner di trasmissione e per i promotori, aumentando la partecipazione e il pubblico. Nella stagione 2026 ci sarà anche una nuova era di regolamenti, quindi avere tre nuove sedi Sprint non farà che aumentare il dramma in pista. Voglio ringraziare la Fia, tutti i promotori, i nostri partner, i marshals, i volontari e i club sportivi locali per continuare a rendere lo Sprint un grande successo e non vediamo l'ora di dare ai nostri fan corse incredibili ed eccitazione nella stagione 2026”.

Di seguito il calendario completo della F1 2026, con relativi weekend di Sprint.

DataPaeseSedeSprint
6-8 marzo 2026AustraliaMelbourne 
13-15 marzo 2026CinaShanghai14 marzo 2026
27-29 marzo 2026GiapponeSuzuka 
10-12 aprile 2026BahrainSakhir 
17-19 aprile 2026Arabia SauditaJeddah 
1-3 maggio 2026Stati UnitiMiami2 maggio 2026
22-24 maggio 2026CanadaMontreal23 maggio 2026
5-7 giugno 2026Principato di MonacoMonaco 
12-14 giugno 2026SpagnaBarcellona 
26-28 giugno 2026AustriaSpielberg 
3-5 luglio 2026Gran BretagnaSilverstone4 luglio 2026
17-19 luglio 2026BelgioSpa-Francorchamps 
24-26 luglio 2026UngheriaBudapest 
21-23 agosto 2026OlandaZandvoort22 agosto 2026
4-6 settembre 2026ItaliaMonza 
11-13 settembre 2026SpagnaMadrid* 
24-26 settembre 2026AzerbaijanBaku 
9-11 ottobre 2026SingaporeSingapore10 ottobre 2026
23-25 ottobre 2026Stati UnitiAustin 
30 ottobre-1 novembre 2026MessicoCittà del Messico 
6-8 novembre 2026BrasileSan Paolo 
19-21 novembre 2026Stati UnitiLas Vegas 
27-29 novembre 2026QatarLosail 
4-6 dicembre 2026Abu DhabiYas Marina 

*soggetta a omologazione Fia

f1

