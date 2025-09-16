F1, ufficiale il calendario delle Sprint 2026: sei gare e tre novità

La Fia ha annunciato le sei sedi delle Sprint del 2026 con un ritorno in calendario e tre nuove location scelte per l'anno della rivoluzione
Sei tracciati, di cui tre nuovi, per regalare alla F1 del 2026 Sprint Race ancora più emozionanti. Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore, infatti, sono le sei location che la Fia ha scelto per le gare "corte" della prossima stagione, col ritorno in calendario della Sprint in Gran Bretagna a cinque anni dall'ultima presenza, e le novità di Canada, Olanda e Singapore. Un 2026 tutto da vivere con la nuova era di regolamenti, un Mondiale che inizierà nel weekend 6-8 marzo 2026 all'Albert Park di Melbourne e si concluderà invece a Yas Marina nel weekend 4-6 dicembre col GP di Abu Dhabi per 24 gare pronte a emozionare.
E Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1, si è detto entusiasta: "La Sprint di F1 ha continuato a crescere in impatto positivo e popolarità da quando è stata introdotta nel 2021. Con quattro sessioni competitive invece di due durante un weekend convenzionale del Gran Premio, gli eventi Sprint offrono più azione ogni giorno per i nostri fan, partner di trasmissione e per i promotori, aumentando la partecipazione e il pubblico. Nella stagione 2026 ci sarà anche una nuova era di regolamenti, quindi avere tre nuove sedi Sprint non farà che aumentare il dramma in pista. Voglio ringraziare la Fia, tutti i promotori, i nostri partner, i marshals, i volontari e i club sportivi locali per continuare a rendere lo Sprint un grande successo e non vediamo l'ora di dare ai nostri fan corse incredibili ed eccitazione nella stagione 2026”.
Di seguito il calendario completo della F1 2026, con relativi weekend di Sprint.
|Data
|Paese
|Sede
|Sprint
|6-8 marzo 2026
|Australia
|Melbourne
|13-15 marzo 2026
|Cina
|Shanghai
|14 marzo 2026
|27-29 marzo 2026
|Giappone
|Suzuka
|10-12 aprile 2026
|Bahrain
|Sakhir
|17-19 aprile 2026
|Arabia Saudita
|Jeddah
|1-3 maggio 2026
|Stati Uniti
|Miami
|2 maggio 2026
|22-24 maggio 2026
|Canada
|Montreal
|23 maggio 2026
|5-7 giugno 2026
|Principato di Monaco
|Monaco
|12-14 giugno 2026
|Spagna
|Barcellona
|26-28 giugno 2026
|Austria
|Spielberg
|3-5 luglio 2026
|Gran Bretagna
|Silverstone
|4 luglio 2026
|17-19 luglio 2026
|Belgio
|Spa-Francorchamps
|24-26 luglio 2026
|Ungheria
|Budapest
|21-23 agosto 2026
|Olanda
|Zandvoort
|22 agosto 2026
|4-6 settembre 2026
|Italia
|Monza
|11-13 settembre 2026
|Spagna
|Madrid*
|24-26 settembre 2026
|Azerbaijan
|Baku
|9-11 ottobre 2026
|Singapore
|Singapore
|10 ottobre 2026
|23-25 ottobre 2026
|Stati Uniti
|Austin
|30 ottobre-1 novembre 2026
|Messico
|Città del Messico
|6-8 novembre 2026
|Brasile
|San Paolo
|19-21 novembre 2026
|Stati Uniti
|Las Vegas
|27-29 novembre 2026
|Qatar
|Losail
|4-6 dicembre 2026
|Abu Dhabi
|Yas Marina
*soggetta a omologazione Fia
