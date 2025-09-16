Serie A: un turno di squalifica e multa di 10 mila euro ad Allegri

Una giornata di squalifica e multa di 10mila euro. Questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan espulso durante il match con il Bologna "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del Var, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale". L'allenatore rossonero non sarà quindi in panchina in occasione del prossimo match di Serie A sul campo dell'Udinese il 20 settembre.
