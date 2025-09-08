Emerson Fittipaldi, leggenda Topps a Monza

Anche quest’anno, la passione per la Formula 1 e per il collezionismo ha infiammato l’iconico autodromo di Monza, in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 che si è svolto da venerdì 5 a domenica 7 settembre. La Fanzone dell’Autodromo Nazionale ha nuovamente ospitato lo stand di Topps – brand leader nel campo delle carte collezionabili –, sceso in pista con una lineup di esperienze imperdibili che hanno acceso la passione di ogni tifoso e collezionista. Tra card esclusive, spettacolari unboxing, contenuti live e guest star d’eccezione, lo stand si è trasformato in una vera e propria Mecca per gli amanti delle carte e dei motori.



Questi intensissimi 3 giorni sono stati l’occasione perfetta per scoprire la nuova collezione F1 Turbo Attax Diamond, l’incredibile linea che celebra i 75 anni della Formula 1 raccontandone passato, presente e futuro attraverso più di 400 nuove card, tutte curate nei minimi dettagli. Un autentico parco giochi per i collezionisti, che hanno potuto fare pit-stop in un’area interamente dedicata allo spacchettamento, cercare di accaparrarsi carte esclusive e scambiare le proprie con altri fan grazie al celebre muro “Take a Card – Leave a Card”, diventato ormai un simbolo di condivisione tra appassionati. Inoltre, hanno potuto immortalare i ricordi di queste incredibili giornate grazie al photobooth personalizzato, che ha trasformato le foto in card ispirate a F1 Turbo Attax Diamond. E, soprattutto, è stata l’occasione per mettere le mani sulle rarissime carte Limited Edition realizzate in esclusiva per il GP di Monza 2025: la versione Amethyst dedicata a Charles Leclerc e quella Aquamarine per Lewis Hamilton, fino alla vera “punta di diamante”, ovvero la card 1/1 firmata da Hamilton in persona, toccata in sorte a un fortunato vincitore dell’estrazione.