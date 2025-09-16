Atletica Mondiali, Simonelli eliminato nelle semifinali dei 110 ostacoli per 3 millesimi

Lorenzo Simonelli non riesce a centrare l'obiettivo della finale mondiale di Tokyo nei 110 ostacoli, chiudendo la sua seconda semifinale in quarta posizione con il tempo di 13"22, peggiore di 3 millesimi rispetto allo stesso tempo dell'ultimo atleta ripescato per la finale. Nelle qualificazioni del salto triplo femminile vengono eliminate le due azzurre con la 19enne campionessa europea under 20, Erika Saraceni, che realizza una miglior misura di 13,82 e poi due nulli, mentre anche Dariya Derkach si ferma con un solo tentativo valido a 13,69, con a guidare la lista delle 12 finaliste la venezuelana primatista del mondo Yulimar Rojas, al ritorno in gara dopo due anni di problemi fisici di ogni genere, che atterra subito a un ottimo 14,49. Nel primo turno degli 800 maschili brillante qualificazione alle semifinali del 22enne Francesco Pernici al termine di una gara chiusa in seconda posizione grazie a un ottimo rettilineo finale, con il tempo di 1'45"11, mentre vengono eliminati sia Giovanni Lazzaro ottavo nella sua batteria con 1'47"00 e Catalin Tecuceanu sesto nella sua con 1'46"22.