La tennista spagnola Badosa: "Tendo a essere autodistruttiva"

16 Set 2025 - 15:34
© Getty Images

© Getty Images

"Ho la tendenza ad essere autodistruttiva". La tennista spagnola Paula Badosa confessa la lotta con se stessa che affronta quotidianamente: attualmente n.20 al mondo, Badosa torna alle competizioni dopo un infortunio che la tiene ferma da Wimbledon. "Tendo a vedere sempre il lato negativo - ha raccontato la 27enne ai microfoni del programma 'El Larguero' - Se vinco una partita, dico è normale. Quando la perdo mi chiedo cosa sia successo e mi sminuisco". La spagnola ha sottolineato quanto sia stato importante il lavoro psicologico fatto per mantenere la fiducia in se stessa durante la pausa dovuta all'infortunio: "Lavorare duramente sul piano mentale, imparare a valorizzarsi e a vedersi in modo diverso, credo che mi abbia anche aiutato a vedermi dall'esterno. 'Faccio molte cose bene, fatti coraggio'. E questa volta è quello che ho cercato di fare. Recuperare come persona e anche come tennista. Mi ha dato coraggio normalizzare le cose belle. Stando ferma a lungo perdi fiducia è normale". 

