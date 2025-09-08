La F1 in mattoncini LEGO raccontata da chi la crea: "Una sfida da sogno"

Com'è nato il progetto LEGO Speed Champions dedicato alla Formula 1?

Daniel Velardez Segura: "Da appassionato di Formula 1 fin da bambino, lavorare a questo progetto è stato un sogno che si realizza. Quando ci è stato chiesto di progettare tutte e 10 le monoposto di F1 contemporaneamente, il team si è subito riunito per creare qualcosa di diverso rispetto a precedenti uscite, come le Aston Martin e la McLaren. È stato emozionante… ma anche sfidante! Ci siamo posti subito delle domande fondamentali: come riusciremo a gestire tutto? Come fare in modo che ogni auto sia unica e riconoscibile, rispettando i vincoli dei mattoncini LEGO? Per garantire una coerenza tra i modelli, abbiamo deciso di riutilizzare alcune tecniche comuni per telaio e posizionamento delle ruote. Da lì in avanti, però, ci siamo concentrati a fondo sui dettagli: forme specifiche di ogni scuderia, posizionamento degli sponsor e quegli elementi visivi che rendono riconoscibile ogni vettura. Una delle sfide maggiori è stata proprio l’integrazione dei loghi degli sponsor, cercando di restare fedeli al look originale ma usando solo elementi LEGO. È stato un processo lungo e fatto di prove, ma ci ha dato anche la possibilità di differenziare ogni modello in modo significativo. Un’altra parte entusiasmante è stata l’analisi del materiale di riferimento: foto, video, modellini e persino immagini dai test reali. Vedere come ogni designer del mondo reale abbia affrontato la stessa sfida con approcci diversi è stato affascinante, e abbiamo cercato di portare tutto questo nei nostri modelli. Il livello di precisione richiesto era altissimo, soprattutto considerando il numero limitato di pezzi con cui lavoriamo. È iniziata come una grande sfida, ma si è trasformata presto in un viaggio creativo che ci ha spinto a superare i nostri limiti"