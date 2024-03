F1 Australia, Albon inguaia Williams: FW46 distrutta e nessun telaio sostitutivo, gli scenari

gp australia

L'incidente in curva 8 in libere 1 mette nei guai il team arrivato a Melbourne con un solo telaio per pilota

F1 Australia, le immagini del venerdì di libere































































Guai in casa Williams dopo l'incidente accorso ad Alexander Albon nel corso delle prime libere in Australia. La FW46 dell'anglo-thailandese, andata a muro alla 8 dopo aver perso il controllo per via del poco grip sul cordolo, ha infatti subito ingenti danni e il rischio per la scuderia è quello di scendere in pista a Melbourne con una sola monoposto. Williams, infatti, ha un solo telaio a disposizione per pilota e se non dovesse essere possibile recuperare la numero 23, dai box arriverà la decisione su chi tra Albon e Sargeant correrà il GP in Australia.

I danni alla vettura di Albon sono diversi e non è detto che il team di Grove riesca a sistemare tutto in tempo. Anzi, le possibilità sembrano essere remote, motivo per il quale si ipotizzano già gli scenari peggiori. Dovesse essere irrecuperabile, con un solo telaio a disposizione per la gara Williams si troverebbe costretta a scegliere chi tra Albon e Sargeant dovrà scendere in pista per il GP.

Nonostante il grave errore in P1 che ha portato a questa situazione, l'anglo-thailandese resta comunque avanti nei favori del team, con l'americano Sargeant che quindi potrebbe essere costretto a restarsene ai box a guardare il compagno sfrecciare tra le curve di Albert Park... con la sua FW46. Oltre il danno, dunque, anche la beffa per il 23enne di Fort Lauderdale che rispetto al compagno ha fin qui assicurato meno prestazioni in gara. E Williams, che vuole tenersi lontana dagli ultimi posti in classifica Costruttori, guarda con fiducia all'11° posto in Arabia di Albon, puntando su di lui nel caso in cui solo una delle due monoposto dovesse essere arruolabile a Melbourne. Vedi anche Formula 1 F1 Australia: Leclerc e Ferrari dominano le libere, Verstappen insegue

Dopo il weekend australiano comunque ci sarà di che parlare a Grove per questo "errore" di gestione, con un solo telaio per pilota a Melbourne che ha compromesso il fine settimana per il team.

IL NO COMMENT DI ALBON

La sostituzione al volante pare certa, ma nessuno in casa Williams si vuole sbilanciare. Neanche Albon, con il pilota ex Red Bull che ha dribblato i giornalisti con un secco no comment sull'ipotesi. Un Albon che apparso quasi a disagio, comprendendo lo "sgarbo" fatto al compagno di squadra che potrebbe essere costretto a stare in panchina in Australia.