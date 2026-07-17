F1 GP BELGIO

F1, Antonelli senza limiti dopo le libere del venerdì del Gp del Belgio: "Bene ma c'è ancora molto lavoro da fare"

Il pilota della Mercedes: "Mi ha fatto molto male andare via da Silverstone senza punti"

17 Lug 2026 - 20:19
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Ha concluso in testa il venerdì di Spa ma Kimi Antonelli non si ferma. Vuole fare ancora meglio con la sua Mercedes, a partire dalle qualifiche del Gp del Belgio: "Abbiamo apportato grandi modifiche alla vettura ed è andata molto meglio - le parole del campione italiano dopo le libere 2 -. Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare sia come squadra che per quanto riguarda il mio stile di guida. A Silverstone abbiamo fatto un grande weekend ma non abbiamo portato a casa dei punti. Questa cosa ci ha fatto molto male. L’obiettivo è ancora quello di sfruttare al massimo ogni sessione e, ogni volta che salgo in macchina, ottenere il miglior risultato possibile. C'è ancora tanto lavoro da fare".

LECLERC: "POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE LA NOSTRA COMPETIVITA'" 

"Oggi abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Belgio.

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HAMILTON: "RACCOLTE INFORMAZIONI UTILI, IL BILANCIO E' BUONO" 

Oggi abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro e raccolto molte informazioni utili nel corso delle due sessioni. Il bilanciamento della vettura direi che sia buono, ma ci sono ancora alcuni aspetti sui quali possiamo migliorare, in particolare nel secondo settore. Questa sera analizzeremo tutti i dati insieme agli ingegneri, rifiniremo la messa a punto e cercheremo quei piccoli miglioramenti che possono fare la differenza in vista della qualifica". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Belgio.

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