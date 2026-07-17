F1, Antonelli senza limiti dopo le libere del venerdì del Gp del Belgio: "Bene ma c'è ancora molto lavoro da fare"

Ha concluso in testa il venerdì di Spa ma Kimi Antonelli non si ferma. Vuole fare ancora meglio con la sua Mercedes, a partire dalle qualifiche del Gp del Belgio: "Abbiamo apportato grandi modifiche alla vettura ed è andata molto meglio - le parole del campione italiano dopo le libere 2 -. Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare sia come squadra che per quanto riguarda il mio stile di guida. A Silverstone abbiamo fatto un grande weekend ma non abbiamo portato a casa dei punti. Questa cosa ci ha fatto molto male. L’obiettivo è ancora quello di sfruttare al massimo ogni sessione e, ogni volta che salgo in macchina, ottenere il miglior risultato possibile. C'è ancora tanto lavoro da fare".