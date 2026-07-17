Fiorentina, giallo Oulai: è stato rapito? Arriva la smentita: "Era solo con gli avvocati"

Arrivano smentite sul possibile "rapimento" di Christ Oulai, sempre più vicino alla Fiorentina. Nelle ultime ore, infatti, erano girate voci di un possibile "rapimento" del centrocampista al suo rientro a Istanbul. A fare chiarezza è stato direttamente il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan che ha spiegando che il giocatore si trovava semplicemente a un incontro con i propri avvocati: "Oggi sui social media è circolata una voce bizzarra secondo cui il giocatore sarebbe stato 'rapito'. Chi mai potrebbe rapire qualcuno finché ci sono io nei paraggi? Sembra che l'incontro del giocatore con i suoi avvocati sia stato scambiato da alcuni per un 'rapimento'. È doveroso precisare che non si è verificato alcun episodio del genere”. Le parole sono riportate da HT Spor.