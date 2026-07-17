Fiorentina, giallo Oulai: è stato rapito? Arriva la smentita: "Era solo con gli avvocati"

17 Lug 2026 - 21:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Arrivano smentite sul possibile "rapimento" di Christ Oulai, sempre più vicino alla Fiorentina. Nelle ultime ore, infatti, erano girate voci di un possibile "rapimento" del centrocampista al suo rientro a Istanbul. A fare chiarezza è stato direttamente il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan che ha spiegando che il giocatore si trovava semplicemente a un incontro con i propri avvocati: "Oggi sui social media è circolata una voce bizzarra secondo cui il giocatore sarebbe stato 'rapito'. Chi mai potrebbe rapire qualcuno finché ci sono io nei paraggi? Sembra che l'incontro del giocatore con i suoi avvocati sia stato scambiato da alcuni per un 'rapimento'. È doveroso precisare che non si è verificato alcun episodio del genere”. Le parole sono riportate da HT Spor.

Ultimi video

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

00:18
Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

00:32
Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

01:53
Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

00:22
L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

00:52
Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

01:04
Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

00:45
Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

01:22
Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

01:54
Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

02:07
Supermarket Milan

Supermarket Milan

00:59
Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

00:36
Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

I più visti di Mercato

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

Juve, incontro per Pellegrino. Il doppio piano legato a lui e a Kolo Muani

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Supermarket Milan

Supermarket Milan

Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:42
Caso Zaniolo, l'Udinese è fiducioso di risolvere la questione nelle prossime ore
21:29
Juve, Kolo Muani fuori dal progetto di Luis Enrique: si allena con la primavera
21:29
Fiorentina, giallo Oulai: è stato rapito? Arriva la smentita: "Era solo con gli avvocati"
20:03
Cagliari, Belotti non supera le visite mediche: salta il rinnovo
Zinedine Zidane
19:18
Francia, sarà Zidane il nuovo ct della nazionale: attesa per l'annuncio