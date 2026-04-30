Tennis, Atp Madrid: niente da fare per Cobolli, in semifinale va Zverev

A testa alta ma allo stesso tempo con qualche rimpianto, Flavio Cobolli saluta l'Atp di Madrid. Nel Masters 1000 in Spagna, Alexander Zverev si dimostra più forte e si impone sul toscano nei quarti sull'erba rossa americana. Un'ora e mezza di gioco divisa in due parti: un primo set in cui non c'è storia e un secondo più combattuto. Zverev, numero 2 del tabellone, si porta infatti subito sul 5-0 e poi sul 6-1 con cui si chiude il primo parziale dopo nemmeno mezz'ora di gioco.