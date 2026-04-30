Tennis, Atp Madrid: niente da fare per Cobolli, in semifinale va Zverev
Il tedesco si impone 6-1, 6-4 sul fiorentino: sfiderà Blockx che a sorpresa elimina Ruud
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Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'Atp di Madrid ai quarti: in semifinale va Alexander Zverev. Il tedesco domina il primo set e con un break nel corso del secondo si impone 6-1, 6-4 sul 23enne fiorentino. Il numero 3 al Mondo (e 2 del tabellone) se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Blockx: il belga elimina Ruud, battuto con un doppio 6-4. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils, in campo venerdì.
A testa alta ma allo stesso tempo con qualche rimpianto, Flavio Cobolli saluta l'Atp di Madrid. Nel Masters 1000 in Spagna, Alexander Zverev si dimostra più forte e si impone sul toscano nei quarti sull'erba rossa americana. Un'ora e mezza di gioco divisa in due parti: un primo set in cui non c'è storia e un secondo più combattuto. Zverev, numero 2 del tabellone, si porta infatti subito sul 5-0 e poi sul 6-1 con cui si chiude il primo parziale dopo nemmeno mezz'ora di gioco.
Nel secondo set, però, Cobolli fa resistenza: fino al 4-4, infatti, annulla sei palle break al tedesco, tre in apertura e tre sul 2-2. Poi, però, arriva il crollo: Zverev va sul 5-4 e serve per il match. A questo punto arriva la grande occasione per l'italiano, avanti 40-15. Due opportunità per tornare in parità che, però, non riesce a sfruttare. "Sascha" chiude i conti con il 6-1, 6-4 che gli vale la semifinale. A sorpresa, però, non sarà contro Casper Ruud, ma contro Alexander Blockx che si imponesul norvegese con un doppio 6-4.