F1, AlphaTauri conferma Gasly anche per il 2021

"Una vittoria e un podio significano che continuerò con i miei ragazzi in AlphaTauri. Darò il massimo per regalare altri successi a queste persone. Ancora un anno in bianco! Il meglio deve ancora venire", ha scritto sui suoi profili social Gasly.

"Quest'anno sta andando molto bene e siamo sulla buona strada per farlo diventare il migliore nella storia del team. Vincere la mia prima gara di Formula 1 a Monza è stato un momento davvero speciale. Farò del mio meglio per spingere la squadra più in alto possibile", ha poi aggiunto.

Si è detto soddisfatto della decisione anche il team principal, Franz Tost. "Sono felice che Pierre rimarrà con noi per la stagione 2021. Fa parte del pool di piloti Red Bull da molti anni e spero che continuerà a esserlo per molte stagioni a seguire. Da quando è tornato nel team, lo scorso anno, ha costantemente mostrato grandi prestazioni e ottenuto due podi: un secondo posto in Brasile, nel 2019, e una vittoria nella gara di casa del team, al Gran Premio d'Italia di quest'anno. Pierre ha dimostrato di essere sempre altamente competitivo, anche grazie alle sue abilità di gara, capace sempre di estrarre il potenziale della vettura a ogni evento e dando preziosi feedback ai suoi ingegneri. Mentalmente è molto forte e sempre motivato: quando si pone un obiettivo da' il massimo per raggiungerlo. Non vediamo l'ora di estendere questa collaborazione e puntare così a un'altra bella stagione insieme", le sue parole.

Per quanto riguarda il secondo pilota, Kvyat difficilmente resterà e al suo posto potrebbe tornare proprio Albon, il cui volante in Red Bull sarebbe preso da Hulkenberg o Perez.