F1: accordo con Abu Dhabi, GP fino al 2030

L'ANNUNCIO

Il tracciato di Yas Marina ospiterà ancora il circus delle monoposto

In vista del Gran Premio di Abu Dhabi che questo fine settimana concluderà la stagione e assegnerà il titolo a Lewis Hamilton o Max Verstappen, la Formula 1 ha annunciato di aver rinnovato il contratto con l'Abu Dhabi Motorsports Management per mantenere la gara in calendario fino al 2030 compreso. Il circuito di Yas Marina, nel programma di F1 fin dal 2009, è stato riconfigurato prima della gara di quest'anno, in particolare in tre aree: la curva 7, l'inizio della curva 11 e della curva 17.

“Siamo felici di confermare che correremo ad Abu Dhabi fino al 2030 grazie a questo nuovo accordo. Non vediamo l’ora di goderci l’ultima gara di un campionato che farà la storia della Formula 1. I promoter, ADMM, creano sempre uno show incredibile per l’ultima corsa dell’anno in ogni stagione e grazie ai cambiamenti apportati per migliorare la pista, siamo entusiasti di correre ad Abu Dhabi per tanti anni”, le parole del presidente e ad di Formula One Group, Stefano Domenicali.

Anche Saif Al Noaimi, amministratore delegato di Abu Dhabi Motorsport Management, è entusiasta del contratto: “Il Gran Premio di Abu Dhabi e il Circuito di Yas Marini continueranno ad essere visti da centinaia di milioni di spettatori in televisione. La firma del contratto pluriennale non solo rappresenta la forza della nostra relazione, ma riafferma il nostro impegno per dare ai visitatori un’esperienza impareggiabile nel fine settimana di gara”.