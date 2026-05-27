Roland Garros 2026: chi è Juan Manuel Cerundolo, il prossimo avversario di Sinner

Sinner, esordio da urlo al Roland Garros
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Jannik Sinner si prepara alla sfida con Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. Dopo l'esordio in serale e la vittoria in tre set con Clement Tabur, il numero uno se la vedrà con l'argentino, numero 56 del ranking Atp e fratello , nel match che apre il programma giornaliero di giovedì 28 maggio sul Philippe Chatrier. Al primo turno, il classe 2001 ha superato in tre set il britannico Jacob Fearnley.
Cerundolo, classe 2001 nativo di Buenos Aires, calca i campi del circuito maggiore ormai da circa cinque anni. Il suo nome comincia infatti a circolare nel 2021, in seguito a una serie di ottimi risultati che gli permette di migliorare nettamente la sua classifica. La settimana decisiva è quella dell'Atp di Cordoba, dove arriva da numero 335. Nel torneo di casa, Cerundolo parte dalle qualificazioni e arriva a sollevare il titolo, il quale gli garantisce un grosso balzo avanti nel ranking. Negli anni successivi esce dalla top 100 (salvo una breve apparizione nel 2023), fino al 2025, quando la finale dell'Atp di Gstaad, i quarti di finale al 500 di Rio e il titolo al Challenger di Guangzhou, assieme ad altri risultati, lo portano fino alla posizione numero 71. Il best ranking (54), però, è arrivato di recente grazie al successo nel Challenger di Bordeaux.
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I suoi trionfi più importanti parlano per lui: Juan Manuel Cerundolo esprime il meglio di sé sulla terra. Il Roland Garros è infatti l'unico Slam nel quale ha raggiunto due volte il secondo turno, nel 2025 e nel torneo in corso. Non a caso, quello di Guanzhou è fin qui l'unico titolo Challenger vinto su cemento (contro gli 11 sul rosso). I pronostici, non serve dirlo, lo vedono fortemente sfavorito nella sfida con Sinner, ma Cerundolo arriva alla sfida nel mezzo del suo miglior momento della carriera, e contro l'altoatesino proverà a dimostrarlo.