Roland Garros 2026: chi è Juan Manuel Cerundolo, il prossimo avversario di Sinner

I suoi trionfi più importanti parlano per lui: Juan Manuel Cerundolo esprime il meglio di sé sulla terra. Il Roland Garros è infatti l'unico Slam nel quale ha raggiunto due volte il secondo turno, nel 2025 e nel torneo in corso. Non a caso, quello di Guanzhou è fin qui l'unico titolo Challenger vinto su cemento (contro gli 11 sul rosso). I pronostici, non serve dirlo, lo vedono fortemente sfavorito nella sfida con Sinner, ma Cerundolo arriva alla sfida nel mezzo del suo miglior momento della carriera, e contro l'altoatesino proverà a dimostrarlo.