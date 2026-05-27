Olanda: de Vrij fuori dalla lista dei convocati per il Mondiale. Dumfries c'è con altri tre 'italiani'

Il dubbio è sciolto: Stefan de Vrij è fuori dalla lista del ct dell'Olanda Ronald Koeman per il prossimo Mondiale. Il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter ma che rinnoverà, ha rimediato un infortunio muscolare nel corso dell'ultima giornata di campionato a Bologna ed è volato in Olanda per sottoporsi ad accertamenti. Nell'elenco dei 26 Orange figura invece un altro nerazzurro, Denzel Dumfries, tornato in forma dopo un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un lungo stop. Per quanto riguarda gli altri 'italiani', Koeman ha chiamato lo juventino Koopmeiners, il capitano dell'Atalanta de Roon e l'attaccante della Roma Malen.