MONDIALI

Olanda: de Vrij fuori dalla lista dei convocati per il Mondiale. Dumfries c'è con altri tre 'italiani'

Il difensore nerazzurro si è infortunato nell'ultima di campionato a Bologna

27 Mag 2026 - 14:57
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Il dubbio è sciolto: Stefan de Vrij è fuori dalla lista del ct dell'Olanda Ronald Koeman per il prossimo Mondiale. Il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter ma che rinnoverà, ha rimediato un infortunio muscolare nel corso dell'ultima giornata di campionato a Bologna ed è volato in Olanda per sottoporsi ad accertamenti. Nell'elenco dei 26 Orange figura invece un altro nerazzurro, Denzel Dumfries, tornato in forma dopo un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un lungo stop. Per quanto riguarda gli altri 'italiani', Koeman ha chiamato lo juventino Koopmeiners, il capitano dell'Atalanta de Roon e l'attaccante della Roma Malen.

Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs, (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Difensori: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham)
Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton).
Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

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