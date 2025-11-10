Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Elkann sprona il Cavallino dopo il flop di San Paolo: il secondo posto non deve sfuggire

Il presidente della Ferrari mette in discussione i piloti al capolinea di un weekend illuminato solo dal successo nel WEC

di Stefano Gatti
10 Nov 2025 - 13:46
© Getty Images

© Getty Images

La sferzata di John Elkann nel day after ferrarista di San Paolo non restituisce alla Scuderia di Maranello i punti lasciati sull'asfalto e segnala lo scontento del presidente del Cavallino Rampante all'indomani appunto di un fine settimana che ha visto la Ferrari sorpassata in classifica dalla Mercedes al termine della Sprint del sabato ma soprattutto dalla Red Bull sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio della domenica. Ad Elkann deve essere sembrato inaccettabile subire il sorpasso da parte dei "Tori", che corrono in pratica con un solo pilota (per quanto si tratti del punto di riferimento della Formula Uno attuale) e contano oggi quattro punti in più della Rossa che dispone di una formazione ben più equilibrata. 

Leggi anche

Elkann, conti in... Rosso: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e a parlare meno"

In vista degli ultimi tre Gran Premi (La Vegas, Qatar e Abu Dhabi) il numero uno ferrarista invita la squadra a fare quadrato, prendendo come esempio il doppio successo iridato (Piloti e Costruttori) con la 499p Hypercar nel WEC (World Endurance Championship). Un'impresa di grande rilievo - per quanto... di nicchia - ma inevitabilmente oscurata nel giro di poche ore dalla débacle paulista. La missione secondo posto Costruttori è ad altissimo rischio (anche se Elkann non è ancora disposto e rinunciarvi): Mercedes viaggia ormai a più trentasei punti (398 a 362) ma il terzo gradino del podio - attualmente in mano a RB - non deve sfuggire. A salvare la stagione (più esattamente a lasciarvi un segno) serve però solo ed unicamente la vittoria in uno degli ultimi tre appuntamenti. Per centrarla serve il miglior Leclerc, oppure il miglior Hamilton. La ragione ultima del duro sfogo di Elkann è proprio un richiamo diretto al monegasco e a sir Lewis che peraltro in Brasile hanno anche pagato dazio ad una buona dose si sfortuna che - si sa - a differenza della buona sorte ci vede benissimo e a San Paolo ha infierito, privando in particolare Leclerc di una chiara chance quantomeno da podio.

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
ferrari
elkann
cavallino
flop
san paolo
secondo posto

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

Norris da padrone a San Paolo, Antonelli doma Verstappen ed è secondo

Solo Norris toglie la pole ad Antonelli, Leclerc rianima la Ferrari. Disastro Verstappen

La domenica nera della Ferrari nel gran giorno di Antonelli

Norris fa sua la Sprint Race e allunga nel Mondiale, alle spalle un super Antonelli

Leclerc: "Frustrante, sono molto arrabbiato". Hamilton: "Weekend da dimenticare"

Pole Sprint di Norris a San Paolo, Antonelli in prima fila

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:35
Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"
14:32
Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata"
14:25
Stellantis fornirà 3.000 vetture per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026
14:23
Atp Finals, Zverev: "Shelton forse è il più aggressivo al mondo"
Edizione ore 13.15 del 10 novembre
14:15
Edizione ore 13.15 del 10 novembre