Elkann sprona il Cavallino dopo il flop di San Paolo: il secondo posto non deve sfuggire

In vista degli ultimi tre Gran Premi (La Vegas, Qatar e Abu Dhabi) il numero uno ferrarista invita la squadra a fare quadrato, prendendo come esempio il doppio successo iridato (Piloti e Costruttori) con la 499p Hypercar nel WEC (World Endurance Championship). Un'impresa di grande rilievo - per quanto... di nicchia - ma inevitabilmente oscurata nel giro di poche ore dalla débacle paulista. La missione secondo posto Costruttori è ad altissimo rischio (anche se Elkann non è ancora disposto e rinunciarvi): Mercedes viaggia ormai a più trentasei punti (398 a 362) ma il terzo gradino del podio - attualmente in mano a RB - non deve sfuggire. A salvare la stagione (più esattamente a lasciarvi un segno) serve però solo ed unicamente la vittoria in uno degli ultimi tre appuntamenti. Per centrarla serve il miglior Leclerc, oppure il miglior Hamilton. La ragione ultima del duro sfogo di Elkann è proprio un richiamo diretto al monegasco e a sir Lewis che peraltro in Brasile hanno anche pagato dazio ad una buona dose si sfortuna che - si sa - a differenza della buona sorte ci vede benissimo e a San Paolo ha infierito, privando in particolare Leclerc di una chiara chance quantomeno da podio.