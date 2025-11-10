Elkann sprona il Cavallino dopo il flop di San Paolo: il secondo posto non deve sfuggire

Il presidente della Ferrari mette in discussione i piloti al capolinea di un weekend illuminato solo dal successo nel WECdi Stefano Gatti
© Getty Images
La sferzata di John Elkann nel day after ferrarista di San Paolo non restituisce alla Scuderia di Maranello i punti lasciati sull'asfalto e segnala lo scontento del presidente del Cavallino Rampante all'indomani appunto di un fine settimana che ha visto la Ferrari sorpassata in classifica dalla Mercedes al termine della Sprint del sabato ma soprattutto dalla Red Bull sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio della domenica. Ad Elkann deve essere sembrato inaccettabile subire il sorpasso da parte dei "Tori", che corrono in pratica con un solo pilota (per quanto si tratti del punto di riferimento della Formula Uno attuale) e contano oggi quattro punti in più della Rossa che dispone di una formazione ben più equilibrata.
In vista degli ultimi tre Gran Premi (La Vegas, Qatar e Abu Dhabi) il numero uno ferrarista invita la squadra a fare quadrato, prendendo come esempio il doppio successo iridato (Piloti e Costruttori) con la 499p Hypercar nel WEC (World Endurance Championship). Un'impresa di grande rilievo - per quanto... di nicchia - ma inevitabilmente oscurata nel giro di poche ore dalla débacle paulista. La missione secondo posto Costruttori è ad altissimo rischio (anche se Elkann non è ancora disposto e rinunciarvi): Mercedes viaggia ormai a più trentasei punti (398 a 362) ma il terzo gradino del podio - attualmente in mano a RB - non deve sfuggire. A salvare la stagione (più esattamente a lasciarvi un segno) serve però solo ed unicamente la vittoria in uno degli ultimi tre appuntamenti. Per centrarla serve il miglior Leclerc, oppure il miglior Hamilton. La ragione ultima del duro sfogo di Elkann è proprio un richiamo diretto al monegasco e a sir Lewis che peraltro in Brasile hanno anche pagato dazio ad una buona dose si sfortuna che - si sa - a differenza della buona sorte ci vede benissimo e a San Paolo ha infierito, privando in particolare Leclerc di una chiara chance quantomeno da podio.
© Getty Images