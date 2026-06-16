Due giorni di test per Fornaroli con la Haas a Jerez: il Mondiale si avvicina?

Si intensifica il programma di preparazione di Leonardo Fornaroli al debutto nel Mondiale di Formula Uno. Dopo aver preso parte - venerdì scorso - al primo turno di prove libere del recente Gran Premio di Barcelona-Catalunya al volante della MCL40 del campione in carica Lano Norris, il ventunenne talento piacentino, collaudatore e pilota di riserva McLaren, ha nuovamente guidato la monoposto inglese (questa volta però si trattava di una MCL60 di due anni fa) in modalità TPC (Test Previous Cars) nella mattinata di martedì 16 giugno all'Autodromo Nazionale di Monza, per poi imbarcarsi su un volo per la Spagna. Il campione di F3 del 2024 e di Formula 2 del 2025 torna in pista mercoledì 17 e giovedì 18 giugno a Jerez de la Frontera per una due giorni TPC, alla guida questa volta della Haas VF-25 spinta dalla power unit Ferrari. La staffetta tra il team campione del mondo in carica e il team USA non deve però essere letto come un passo indietro. Dopo il positivo debutto di Barcellona (quinto tempo nelle FP1), la McLaren punta a portare Fornaroli nel Mondiale fin dalla prossima stagione per farlo crescere in un team con meno... aspettative rispetto a quelle della McLaren stessa: in atmosfera protetta, se così si può dire. È ormai noto che Esteban Ocon è attualmente una sorta di "separato in casa" nel Team Haas e che il suo eventuale futuro in Formula Uno è lontano dalla sua attuale squadra. Fornaroli è uno dei potenziali candidati a prenderne il posto, ma non l'unico. Da qui l'importanza della due giorni di test in Andalusia nell'abitacolo della VF-25 powered by Ferrari che il nostro dividerà nei giorni centrali della settimana con il giapponese Ryo Hirakawa, "storico" collaudatore del team.