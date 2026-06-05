Dieci di questi anni! Gran Premio di Las Vegas fino al 2037

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni a venire. Dal suo debutto nel 2023, l'evento è stato straordinario, affermandosi rapidamente come una destinazione di primo piano per grandi corse, intrattenimento di livello mondiale, leader aziendali globali, celebrità di primo piano e influencer. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull'economia locale e sulla comunità. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata una pietra miliare della nostra presenza negli Stati Uniti, e questa estensione, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine verso questo importante mercato. Vorrei ringraziare Las Vegas Grand Prix, Clark County e LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) per il loro continuo sostegno, passione e visione. Il futuro è incredibilmente entusiasmante e non vediamo l'ora di portare questo evento a vette ancora più elevate."