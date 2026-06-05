Dieci di questi anni! Gran Premio di Las Vegas fino al 2037

La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037, a seguito di una nuova estensione di dieci anni. Las Vegas Grand Prix, Inc., i funzionari della contea di Clark e la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) si sono tutti impegnati per il futuro a lungo termine di uno degli eventi più importanti del calendario sportivo globale. Svolto nel cuore della destinazione e lungo la sua Strip, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento e esperienza per i fan di livello mondiale. Riunisce leader e pubblici provenienti da sport, intrattenimento, cultura e affari, ridefinendo cosa può offrire un Gran Premio come esperienza di destinazione su vasta scala negli Stati Uniti.
La gara, che è apparsa anche nel più grande film sportivo di sempre - F1 The Movie - si svolge sul circuito di 6,2 km della Strip di Las Vegas, dove i piloti superano velocità di 322 km/h superando monumenti come Bellagio, Caesars Palace, Wynn Las Vegas e The Venetian Resort Las Vegas.
In pista, Max Verstappen ha vinto due volte (2023 e 2025), con George Russell che ha vinto nel 2024 - lo stesso anno in cui l'evento ha visto l'incredibile numero di sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo quarto Campionato Mondiale Piloti consecutivo. L'anno scorso, Doriane Pin ha conquistato a Las Vegas per la prima volta il titolo F1 Academy.
Dal debutto nel calendario della Formula 1 nel 2023, il Gran Premio di Las Vegas ha generato un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per il Nevada meridionale, con tutte e tre le gare dal 2023 al 2025 che hanno fatto il tutto esaurito e hanno contribuito a posizionare Las Vegas tra le destinazioni di punta dello sport a livello mondiale.
Solo nel 2025, la corsa ha generato 43 milioni di dollari in entrate fiscali statali e locali, inclusi 15 milioni destinati a sostenere l'istruzione locale K-12. Oltre al suo impatto economico, l'evento continua a fare una differenza significativa nella comunità attraverso la Las Vegas Grand Prix Foundation, che ha contribuito con oltre 2 milioni di dollari a organizzazioni non profit e ha creato opportunità educative per centinaia di studenti del distretto scolastico della contea di Clark e gruppi comunitari locali durante tutto l'anno.
Inoltre, Grand Prix Plaza - un complesso polifunzionale di 39 acri e la più grande attrazione di Formula 1 al mondo - offre anche un punto di riferimento per i tifosi e la comunità, offrendo al contempo agli studenti di tutta la regione l'opportunità di esplorare i legami tra l'educazione STEM (science, technology, engineering and mathematics) e il motorsport. Las Vegas Grand Prix e Grand Prix Plaza sono stati recentemente riconosciuti al Green Sports Alliance Summit 2026 per la leadership nell'innovazione ambientale e il loro impegno verso un futuro a zero emissioni nette.
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Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per molti anni a venire. Dal suo debutto nel 2023, l'evento è stato straordinario, affermandosi rapidamente come una destinazione di primo piano per grandi corse, intrattenimento di livello mondiale, leader aziendali globali, celebrità di primo piano e influencer. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull'economia locale e sulla comunità. Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata una pietra miliare della nostra presenza negli Stati Uniti, e questa estensione, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine verso questo importante mercato. Vorrei ringraziare Las Vegas Grand Prix, Clark County e LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) per il loro continuo sostegno, passione e visione. Il futuro è incredibilmente entusiasmante e non vediamo l'ora di portare questo evento a vette ancora più elevate."
Emily Prazer, Presidente e CEO di Las Vegas Grand Prix, Inc., ha dichiarato: "Ottenere una proroga decennale fino al 2037 è un momento decisivo per il Gran Premio di Las Vegas e riflette la forza delle nostre partnership locali. Sono incredibilmente orgoglioso del team che abbiamo costruito a Las Vegas e del nostro impegno condiviso a sostenere la comunità del Nevada del Sud. Siamo profondamente grati alla Clark County Commission, alla LVCVA, ai nostri partner del resort e alla comunità più ampia di Las Vegas per la loro continua collaborazione e supporto nel dare vita a questo evento. Las Vegas è diversa da qualsiasi altra parte del mondo, e la sua energia, ospitalità e scala hanno avuto un ruolo fondamentale nel plasmare ciò che questa razza è diventata. Questa prolungazione a lungo termine ci permette di continuare a offrire un'esperienza di livello mondiale ai nostri fan."
Steve Hill, Presidente e CEO della LVCVA, ha dichiarato: "Estendere la nostra partnership con la Formula 1 per il prossimo decennio è un momento importante sia per Las Vegas che per il Gran Premio. In soli tre anni, la gara è diventata un evento globale di rilievo, mettendo Las Vegas al centro della cultura, della competizione e dell'intrattenimento durante la settimana della gara. Mentre i riflettori del mondo si spostano su Las Vegas, l'evento continua a rafforzare la nostra evoluzione come destinazione di primo piano per sport e intrattenimento. Costruita per lo spettacolo e progettata per ospitare i momenti più importanti del mondo, Las Vegas è orgogliosa di continuare questa dinamica collaborazione con la Formula 1 per il prossimo decennio e oltre."