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Ma quante ne sa Max Verstappen: se ne intende pure di calcio

In un divertente video pubblicato sui social, si vede il pilota olandese associare sportivi alle rispettive squadre

di Redazione
18 Mar 2026 - 16:13
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Max Verstappen campione infinito. Non soltanto cannibale sulle piste di Formula 1, pilota anche estremamente efficace in numerose altre competizioni. A breve parteciperà alla 24 ore del Nurburgring a bordo di una Mercedes GT3, dopo aver vinto la 4 ore dell'Inferno verde a bordo di una Ferrari 296. Eclettico a bordo di monoposto e supercar, carismatico lontano dalla pista dove si presta - spesso - a divertenti siparietti.

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Icona social
Sulle piattaforme social, Verstappen è particolarmente popolare. Non soltanto per il suo - indiscutibile - talento al volante, anche perché ha una capacità di raccogliere un attorno a sé un pubblico giovane. Merito di uno stile comunicativo lontano dal "protocollo": intuitivo e rapido, perfetto per chi vuole messaggi veloci e facilmente comprensibili. L'ultimo video postato sui profili, lo vede intento ad associare, al nome di uno specifico calciatore, la sua nazione di origine e la sua squadra di club.Non ne sbaglia uno, da vero fuoriclasse.

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