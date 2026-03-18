Ma quante ne sa Max Verstappen: se ne intende pure di calcio

Icona social

Sulle piattaforme social, Verstappen è particolarmente popolare. Non soltanto per il suo - indiscutibile - talento al volante, anche perché ha una capacità di raccogliere un attorno a sé un pubblico giovane. Merito di uno stile comunicativo lontano dal "protocollo": intuitivo e rapido, perfetto per chi vuole messaggi veloci e facilmente comprensibili. L'ultimo video postato sui profili, lo vede intento ad associare, al nome di uno specifico calciatore, la sua nazione di origine e la sua squadra di club.Non ne sbaglia uno, da vero fuoriclasse.