Ma quante ne sa Max Verstappen: se ne intende pure di calcio
In un divertente video pubblicato sui social, si vede il pilota olandese associare sportivi alle rispettive squadredi Redazione
Max Verstappen campione infinito. Non soltanto cannibale sulle piste di Formula 1, pilota anche estremamente efficace in numerose altre competizioni. A breve parteciperà alla 24 ore del Nurburgring a bordo di una Mercedes GT3, dopo aver vinto la 4 ore dell'Inferno verde a bordo di una Ferrari 296. Eclettico a bordo di monoposto e supercar, carismatico lontano dalla pista dove si presta - spesso - a divertenti siparietti.
Icona social
Sulle piattaforme social, Verstappen è particolarmente popolare. Non soltanto per il suo - indiscutibile - talento al volante, anche perché ha una capacità di raccogliere un attorno a sé un pubblico giovane. Merito di uno stile comunicativo lontano dal "protocollo": intuitivo e rapido, perfetto per chi vuole messaggi veloci e facilmente comprensibili. L'ultimo video postato sui profili, lo vede intento ad associare, al nome di uno specifico calciatore, la sua nazione di origine e la sua squadra di club.Non ne sbaglia uno, da vero fuoriclasse.