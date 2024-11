Dalla cameretta a Las Vegas: il sogno di Albon sul casco

Dalla cameretta alla Strip di Las Vegas. Dai videogame alla realtà per Alex Albon che correrà nel weekend con un casco speciale. Opera di Mad56 che ha rappresentato il pilota della Williams da piccolo, nella sua cameretta appunto, con il joystic in mano e un sogno in testa: correre in Formula 1. E a volte i sogni si realizzano, è giusto ricordarlo.