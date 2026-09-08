Dai cavalli ai kilowatt: Antonelli, il pilota perfetto per questa Formula 1

Non è questione di rimpianti, nostalgie e recriminazioni che lasciano il tempo che trovano quando il cronometro scatta. Il fatto è che Kimi sembra fatto apposta per questa Formula Uno, plasmato con essa e per essa e - in quanto tale e dall'alto del suo talento e di una monoposto top - il pilota perfetto per sfruttare le attuali monoposto fino all'ultimo cavallo, pardon kilowatt. Quello che a lui viene naturale, a piloti con un palmarès al momento ben più ricco del suo richiede un impegno anche solo marginalmente maggiore ma - si sa - in Formula Uno frazioni di secondo anzi millesimi fanno tutta la differenza. È un po' come quando il ragazzino nativo digitale bagna il naso al fratellone dalla formazione analogica.