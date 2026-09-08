L'ANALISI

Dai cavalli ai kilowatt: Antonelli, il pilota perfetto per questa Formula 1

Il leader del Mondiale è il capofila di una generazione che interpreta le attuali monoposto con maggior naturalezza (ed efficacia) rispetto ai veterani

di Stefano Gatti
08 Set 2026 - 12:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"La forza di Kimi è la leggerezza con la quale dimostra di poter gestire la pressione senza farsene travolgere. Credo che la sua giovane età lo aiuti molto da questo punto di vista".  

Domenica scorsa a Monza Toto Wolff, plenipotenzario Mercedes e padre putativo di Antonelli, ha sottolineato al limite della commozione una sorta di paradosso a proposito della crescita esponenziale del suo pilota, attribuendo alla sua giovane età (ed a maggior ragione alla sua freschezza) l'abilità nel gestire la pressione senza accusarne il peso e le eventuali controindicazioni. Alla ricerca delle motivazioni dell'attuale successo di Kimi, possiamo allargare il ragionamento ad un aspetto tecnicamente più rilevante e anche abbastanza evidente, che ha la sua controprova negli altri rookie o recenti rookie del Mondiale. La giovane età sembra tradursi in una maggiore adattabilità di AKA (e dei suoi pari età o esperienza-ancora relativamente poca) alla Formula Uno "a recupero di energia" del giorno d'oggi: quella che i suoi e i loro colleghi da più tempo sulla griglia di partenza sembrano a malapena tollerare, paragonandola al regolamento tecnico precedente e in alcuni casi (Hamilton, Alonso soprattutto) anche a quelli del passato: dieci-quindici anni fa. 

© Getty Images

© Getty Images

Non è questione di rimpianti, nostalgie e recriminazioni che lasciano il tempo che trovano quando il cronometro scatta. Il fatto è che Kimi sembra fatto apposta per questa Formula Uno, plasmato con essa e per essa e - in quanto tale e dall'alto del suo talento e di una monoposto top - il pilota perfetto per sfruttare le attuali monoposto fino all'ultimo cavallo, pardon kilowatt. Quello che a lui viene naturale, a piloti con un palmarès al momento ben più ricco del suo richiede un impegno anche solo marginalmente maggiore ma - si sa - in Formula Uno frazioni di secondo anzi millesimi fanno tutta la differenza. È un po' come quando il ragazzino nativo digitale bagna il naso al fratellone dalla formazione analogica.

© Getty Images

© Getty Images

La teoria è avvalorata dal rendimento dei colleghi di Kimi. A Monza Arvid Lindblad ha confermato la continua ascesa che ha fatto di lui un assiduo frequentatore della zona-punti, anche grazie ad alcune performance di rilievo in qualifica. Come lui il suo compagno di squadra (attualmente sostituto di Hadjar sull'astronave-madre Red Bull) Liam Lawson. Senza dimenticare le sempre più frequenti "punzecchiature" di Franco Colapinto al ben più esperto compagno di squadra Alpine Pierre Gasly, l'accertata superiorità di Oliver Bearman con la Haas-Ferrari al (peraltro separato in casa) Esteban Ocon e ancora il filo da torcere che Gabriel Bortoleto  al navigato Nico Hulkenberg (rispettivamente dieci e sei punti nella classifica generale) nel garage Audi. Fa un po' eccezione Isack Hadjar (relativamente, è pur sempre ottavo nel Mondiale con due GP in meno, quasi tre), ma nel suo caso sull'altro piatto della bilancia c'è pur sempre Max Verstappen...

Kimi Antonelli sembra insomma la punta di diamante di una generazione che cresce straordinariamente in fretta e dà l'impressione di fare tutt'uno con la propria monoposto più di quella che l'ha preceduta e che - per quanto ancora? - occupa il centro della scena, pronta però a scalzarla via, come è sempre successo e come è naturale che sia. Kimi e gli altri: provate a prenderlo!

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
formula uno
antonelli
cavalli
pilota
perfetto

Ultimi video

00:29
STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

00:47
"Agguato" a Kimi Antonelli: torte in faccia per il compleanno

"Agguato" a Kimi Antonelli: panna in faccia per il compleanno

01:14
Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

02:06
DICHAIRAZIONE DOMENICALI CORRETTA SRV

Domenicali: "Spero nel tricolore a Monza, Antonelli ha portato aria fresca"

00:55
pokef1

Anche Pokémon Pokopia celebra il GP d'Italia di F1 a Monza

01:15
Parola a Domenicali

Parola a Domenicali

01:58
Piazza Duomo tutta rossa

Piazza Duomo tutta rossa

08:19
DICH LECLERC PRE MONZA DICH

Leclerc nel segno di Schumacher: "Una leggenda. Per vincere a Monza farò di tutto"

01:57
DICH HAMILTON PRE MONZA DICH

Hamilton: "Possiamo ancora vincere il Mondiale piloti, dobbiamo crederci e lottare"

00:33
MCH DUOMO PILOTI FERRARI MCH

Ferrari, delirio dei tifosi all'arrivo di Leclerc e Hamilton in Duomo

01:47
Ferrari, dedica a Schumi

Ferrari, dedica a Schumi

02:07
DICH LA RUSSA SU GRAN PREMIO MONZA 1/9 DICH

La Russa: "Ferrari e Kimi al top: Monza sarà uno show! E sul GP di Imola...""

00:29
STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

I più visti di Formula 1

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Kimi Antonelli Monza 2026

Kimi e la spaghettata col trofeo di Monza: "Giornata difficile da descrivere"

Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza. Debacle per la Ferrari

Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc, domenica disastrosa: contatto al via con Hamilton e poi schianto in Parabolica

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:49
Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Gaetano, 2 a Tedesco, inibito Saputo
14:47
James Rodriguez all'Avellino, la trattativa è decollata: Nesta aspetta il colombiano
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:45
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:44
Superbike, presentato il round italiano di Cremona
PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro
14:44
Pallone d'Oro: Donnarumma escluso da top 10 miglior portiere, c'è Vozinha