La dirigenza del Como cede i propri posti in tribuna per i tifosi: la bellissima mossa per l'esordio in Champions

08 Set 2026 - 12:28
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Il Como, si sa, ci tiene a fare le cose per bene. Ogni aspetto, dal mercato al campo passando per lo stadio, deve essere curato nei minimi dettagli. Con un'attenzione particolare ai tifosi. E alcuni di loro i destinatari di quello che si può considerare un regalo in vista dell'esordio assoluto dei lariani in Champions League contro il Lipsia, con lo stadio "Sinigaglia" che avrà capienza ridotti di circa 1500 posti a causa delle prescrizioni UEFA.

Ad annunciare la mossa è il presidente Mirwan Suwarso attraverso i propri canali social: "Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì, scriveteci a Community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il nostro posto". 

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