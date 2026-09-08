La dirigenza del Como cede i propri posti in tribuna per i tifosi: la bellissima mossa per l'esordio in Champions

Ad annunciare la mossa è il presidente Mirwan Suwarso attraverso i propri canali social: "Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì, scriveteci a Community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il nostro posto".