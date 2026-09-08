MotoGP, Morbidelli lascia il team VR46: al suo posto arriverà Bulega

Franco Morbidelli saluta la MotoGP e il team VR46. La squadra di Valentino Rossi ha annunciato la conclusione del rapporto con il pilota italobrasiliano, destinato a trasferirsi in Superbike con Aruba. “Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Franco Morbidelli giungerà al termine. Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky”, il messaggio social.
In attesa dell'annuncio ufficiale, il suo posto sulla Ducati sarà preso da Nicolò Bulega, che si appresta a vincere il titolo mondiale delle derivate di serie.