MotoGP, Morbidelli lascia il team VR46: al suo posto arriverà Bulega

Franco Morbidelli saluta la MotoGP e il team VR46. La squadra di Valentino Rossi ha annunciato la conclusione del rapporto con il pilota italobrasiliano, destinato a trasferirsi in Superbike con Aruba. “Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Franco Morbidelli giungerà al termine. Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky”, il messaggio social.