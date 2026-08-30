Corse e ricorse: Bruno Giacomelli a tutta memoria, da "Jack O'Malley" a Kimi Antonelli

BG: Sono due personaggi completamente agli antipodi, come il giorno e la notte. La parte più importante della mia formazione di pilota si è svolta in Inghilterra. Sono stato praticamente il primo pilota italiano ad emigrare in Inghilterra per correre. Non parlavo una parola d’inglese, non conoscevo neanche un circuito ma ho avuto un’occasione d’oro e l’ho presa al volo, non potevo certo lasciarmela sfuggire. Non è stata gratis, perché in questo sport nessuno ti regala niente. Ricordo che ho preso la mia Dyane e ho guidato per millecinquecento chilometri. Ci sono andato da solo per la prima volta, dopo esserci già stato con Cesare Gariboldi, che avrebbe poi portato Ivan Capelli in Formula Uno. Ho impiegato un giorno intero! Oltre a Robin Herd - e anzi prima di lui - a darmi fiducia è stato Sandro Angeleri, che all’epoca era il direttore commerciale della March e che ha fatto tanto per portarmi in Formula 3, anche completando il mio budget. Prima ancora ci sono stati naturalmente i miei genitori e poi l’amico Edoardo “Edo” Lazzaroni, che mi ha aiutato tanto dal punto di vista finanziario. Il rapporto con Robin Herd è stato straordinario, innanzitutto dal punto di vista tecnico. In seguito siamo anche diventati amici. Lui era un genio, credo sia stato uno degli studenti più brillanti di Oxford in fisica e matematica, ha anche progettato le ali del Concorde. A spingerlo verso il motorsport è stato Bruce McLaren che un giorno lo chiamò quando appunto lavorava a Farnborough e gli chiese di progettare le sue macchine. Ho imparato tantissimo da lui. Quando sono arrivato all’Alfa Romeo avevo vinto tutto: campione italiano di Formula Italia, campione inglese ShellSport di Formula 3, vincitore a mani basse del Gran Premio di Montecarlo di Formula 3 nel 1976 (dove non avevo mai corso prima) per finire con il dominio nell’Europeo di Formula 2 del 1978 al volante della March-BMW ufficiale. Quindi l’Inghilterra mi ha dato tanto, là ho conosciuto tante persone importanti per me sia a livello tecnico che umano. L’ingegner Chiti era tutta un’altra cosa: Chiti non era solo il capo dell’Autodelta, lui era l’Autodelta. Ho avuto un’intesa stupenda con lui. È stato un grande tecnico… fortemente limitato nel suo agire dalla politica. L’Alfa Romeo era un’azienda di stato e di conseguenza anche l’Autodelta. Aveva quotidianamente a che fare con i politici e questo gli impediva di concentrarsi completamente sugli aspetti tecnici. Parliamo di un team di centotrenta persone, con un ufficio tecnico formato da cinque-sei ingegneri che disegnavano al tecnigrafo e facevano macchina, motore e cambio.