formula 1

Formula 1, Imola può sostituire il Gp del Qatar: le trattative per il gran finale del Mondiale 2026

Il finale del Mondiale 2026 di F1 potrebbe corrersi a Imola. L'instabilità nel Golfo spinge il Gp del Qatar in Italia: decisione entro il 15 settembre

26 Ago 2026 - 14:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il finale del campionato mondiale di Formula 1 2026 potrebbe disputarsi in Italia sul circuito di Imola, designato come potenziale sostituto del Gran Premio del Qatar previsto il 29 novembre. L'instabilità geopolitica nel Golfo Persico e le difficoltà nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per il transito delle navi a Hormuz stanno spingendo Liberty Media e la FIA a cercare soluzioni alternative in Europa.

La decisione definitiva verrà presa entro il 15 settembre, in un periodo compreso tra la gara di Madrid e il Gran Premio dell'Azerbaigian, per garantire la disputa delle 22 gare previste dal calendario e rispettare gli accordi con le emittenti televisive.

Gp del Qatar... in Italia

 L'operazione ricalcherebbe il modello già adottato per lo spostamento del Gran Premio del Bahrain in Malesia sulla pista di Sepang. Il Qatar manterrebbe la titolarità della gara facendosi carico dell'intera campagna promozionale e coprendo i costi organizzativi garantiti ad ACI e Formula Imola. Gli incassi derivanti dai biglietti e dalle sponsorizzazioni verrebbero incamerati dal promotore mediorientale, consentendo all'autodromo emiliano di ospitare l'evento senza sostenere spese di copertura. Il recupero della corsa permetterebbe inoltre a Imola di compensare l'appuntamento annullato nel 2023 a causa dell'alluvione che colpì la regione.

Incognita meteo

 L'incognita principale riguarda le condizioni meteorologiche di fine novembre lungo il Santerno, dove la presenza di nebbia fitta potrebbe impedire il volo degli elicotteri di soccorso paralizzando l'attività in pista. Per ovviare alle poche ore di luce a disposizione, la FIA e Formula 1 potrebbero ridisegnare gli orari del weekend anticipando sia le qualifiche sia la partenza della gara domenicale.

Le parole di La Russa

 Sul progetto è intervenuto il presidente di ACI Sport Geronimo La Russa: "Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, è la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata".

Antonelli festeggia 20 anni a tutta... acqua! E spunta anche Bezzecchi

1 di 15
© AcquaFanRiccione
© AcquaFanRiccione
© AcquaFanRiccione

© AcquaFanRiccione

© AcquaFanRiccione

f1
qatar
imola
mondiale 2026

Ultimi video

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

02:40
Tanti auguri Kimi!

Tanti auguri Kimi!

01:29
RULLO VERSTAPPEN RINNOVA RED BULL SRV

Verstappen-Red Bull, il matrimonio prosegue

00:31
Pausa estiva finita per Antonelli: il suo allenamento estenuante

Pausa estiva finita per Antonelli: il suo allenamento estenuante

01:28
Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

00:32
Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

00:38
Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

00:14
Kimi dj in Sardegna

Kimi dj in Sardegna

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

00:28
Norris non dimentica il passato

Norris non dimentica il passato

00:59
Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

00:40
Hamilton scatenato sulla tavola

Hamilton scatenato sulla tavola

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

00:52
Sfida sulle minicar Lego

Sfida sulle minicar Lego

00:20
L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

I più visti di Formula 1

F1 Olanda, incidente spaventoso per Verstappen: macchina distrutta

Antonelli festeggia 20 anni a tutta... acqua! E spunta anche Bezzecchi

Hamilton: "Podio perso per una decisione sbagliata". Leclerc: "Avevamo potenziale, ora testa a Monza"

Norris non si ferma più: vince anche a Zandvoort davanti ad Antonelli e Russell. Ferrari giù dal podio

Le spettacolari foto del GP d'Olanda

Norris agita i sonni di Antonelli. Ferrari, occasione sprecata. Alonso, il ritorno di Highlander

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giovanni Malagò
14:45
Strappo della Figc: Malagò ritira il sostegno a Infantino per le elezioni Fifa 2027
14:43
Piano Infantino: la Uefa pronta a ritirare il suo boicottaggio alla Fifa
Rafael Leao
14:33
Leao, arriva il rilancio del Galatasaray: l'offerta che può convincere il Milan
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"
14:30
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"
Callegari: "Vi spiego chi può essere l'anti-Chivu: Gasp, c'è un'incognita! Allegri e Spalletti..."
14:30
Callegari: "Vi spiego chi può essere l'anti-Chivu: Gasp, c'è un'incognita! Allegri e Spalletti..."