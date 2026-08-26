Formula 1, Imola può sostituire il Gp del Qatar: le trattative per il gran finale del Mondiale 2026

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© AcquaFanRiccione
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Il finale del Mondiale 2026 di F1 potrebbe corrersi a Imola. L'instabilità nel Golfo spinge il Gp del Qatar in Italia: decisione entro il 15 settembre
Il finale del campionato mondiale di Formula 1 2026 potrebbe disputarsi in Italia sul circuito di Imola, designato come potenziale sostituto del Gran Premio del Qatar previsto il 29 novembre. L'instabilità geopolitica nel Golfo Persico e le difficoltà nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per il transito delle navi a Hormuz stanno spingendo Liberty Media e la FIA a cercare soluzioni alternative in Europa.
La decisione definitiva verrà presa entro il 15 settembre, in un periodo compreso tra la gara di Madrid e il Gran Premio dell'Azerbaigian, per garantire la disputa delle 22 gare previste dal calendario e rispettare gli accordi con le emittenti televisive.
L'operazione ricalcherebbe il modello già adottato per lo spostamento del Gran Premio del Bahrain in Malesia sulla pista di Sepang. Il Qatar manterrebbe la titolarità della gara facendosi carico dell'intera campagna promozionale e coprendo i costi organizzativi garantiti ad ACI e Formula Imola. Gli incassi derivanti dai biglietti e dalle sponsorizzazioni verrebbero incamerati dal promotore mediorientale, consentendo all'autodromo emiliano di ospitare l'evento senza sostenere spese di copertura. Il recupero della corsa permetterebbe inoltre a Imola di compensare l'appuntamento annullato nel 2023 a causa dell'alluvione che colpì la regione.
L'incognita principale riguarda le condizioni meteorologiche di fine novembre lungo il Santerno, dove la presenza di nebbia fitta potrebbe impedire il volo degli elicotteri di soccorso paralizzando l'attività in pista. Per ovviare alle poche ore di luce a disposizione, la FIA e Formula 1 potrebbero ridisegnare gli orari del weekend anticipando sia le qualifiche sia la partenza della gara domenicale.
Sul progetto è intervenuto il presidente di ACI Sport Geronimo La Russa: "Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, è la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata".
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