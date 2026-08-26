Formula 1, Imola può sostituire il Gp del Qatar: le trattative per il gran finale del Mondiale 2026

Il finale del campionato mondiale di Formula 1 2026 potrebbe disputarsi in Italia sul circuito di Imola, designato come potenziale sostituto del Gran Premio del Qatar previsto il 29 novembre. L'instabilità geopolitica nel Golfo Persico e le difficoltà nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per il transito delle navi a Hormuz stanno spingendo Liberty Media e la FIA a cercare soluzioni alternative in Europa.