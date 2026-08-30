Ciclismo, Pogacar pubblica la foto dall'ospedale dopo la brutta caduta: cerotti, smorfia e 'Stayin' alive'

Smorfia sul viso, cerottone sul sopracciglio, collare cervicale, spalla e mano fasciate. Tadej Pogacar ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato sabato pomeriggio dopo la brutta caduta nella ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa di cui era leader.



Lo sloveno dell'Uae Team Emirates ha accompagnato l'immagine con un sottofondo musicale, 'Stayin' alive' dei Bee Gees, segno che il morale, nonostante tutto, è accettabile. Nella caduta di sabato, avvenuta a causa probabilmente di un sasso mentre pedalava tranquillo a centro gruppo, Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. La clavicola dovrà essere operata ma l'intervento è stato rinviato per precauzione data la commozione cerebrale. Solo in seguito si potranno valutare i tempi di recupero le possibilità dello sloveno di riprendersi in tempo per i Mondiali, in programma a fine settembre in Canada, e gli Europei, che saranno nella sua Lubiana.