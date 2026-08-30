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© Archivio Fotografico Bruno Giacomelli
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FORMULA 1

Corse e ricorse: Bruno Giacomelli a tutta memoria, da "Jack O'Malley" a Kimi Antonelli

L'ex pilota bresciano pronostica l'attuale leader della classifica campione del mondo ma lo mette in guardia dalle insidie della Formula Uno

di Stefano Gatti
30 Ago 2026 - 10:49
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 Corse e ricorse: non potrebbe esserci titolo migliore per introdurre il nostro incontro con Bruno Giacomelli nell'imminenza della settimana del Gran Premio d'Italia. Sì perché mai come nel caso del pilota bresciano l'attualità (con il suo "endorsement iridato" a Kimi Antonelli del quale leggete sotto) si lega con la storia e il presente del motorsport trova richiami e soprattutto radici con la sua storia "recente", della quale l'ex pilota di McLaren, Toleman, Life ma soprattutto Alfa Romeo è testimone diretto (anzi parte in causa) dall'alto di una memoria formidabile, puntuale e sorprendente per ricchezza di dettagli sorprendenti e in gran parte sconosciuti ai più, quando non del tutto inediti. Quelli che trovate a profusione in questa intervista come nella sua autobiografia, che Bruno ha scritto a quattro mani con il giornalista-scrittore Mario Donnini (un'autorità in materia, anzi un'enciclopedia vivente) dall'evocativo e azzeccatissimo titolo "Continuavano a chiamarmi Jack O'Malley" (Giorgio Nada Editore). Anche per quanto ci riguarda, il legame piacevolmente riannodato con Bruno una fresca mattina post-ferragostana nei giardini del Centro di Produzione TV Mediaset di Cologno Monzese ha radici che affondano molto lontano nel tempo e nella memoria, fino a spingerci a convenire con Bruno che in tutti questi anni il mondo delle corse è incredibilmente cambiato e che a volte sembra proprio che nel mondo delle corse (e non solo) la fantascienza è il passato! Le scoprirete - queste misteriose connessioni spaziotemporali - lungo tutto l'arco della nostra conversazione.

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