Leclerc e Hamilton aspettano in centro a Milano l'abbraccio dei tifosi Ferrari

In vista del Gran Premio d'Italia, Peroni Nastro Azzurro 0.0% inaugura la settimana di gara con "Drive to Monza", evento in programma il prossimo mercoledì 2 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale a Milano per celebrare l’ormai consolidata partnership con Scuderia Ferrari HP.
Per l'occasione, Peroni Nastro Azzurro 0.0% offrirà al grande pubblico un’occasione unica per vivere da vicino l'atmosfera del Gran Premio, grazie alla presenza di due ospiti d'eccezione: Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
I due piloti attraverseranno piazzetta Reale per un saluto speciale alla città e ai tifosi, in vista di un weekend che promette grandi emozioni. L'evento permetterà agli appassionati di tutta Italia di vivere l'emozione dell'incontro con Charles e Lewis per l'inizio di uno dei fine settimana più attesi dagli amanti del motorsport.
L'iniziativa si inserisce nel percorso che Peroni Nastro Azzurro porta avanti da anni nel mondo delle sponsorizzazioni sportive internazionali e consolida il terzo anno della partnership con Scuderia Ferrari HP.
“Con 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza’ vogliamo celebrare la partnership con Scuderia Ferrari HP e l’attesa per il Gran Premio d’Italia, portando a Milano un’esperienza esclusiva che unisce passione, stile italiano e condivisione autentica", afferma Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni.
Ad accompagnare Peroni Nastro Azzurro 0.0% in questa serata speciale ci saranno alcuni partner d'eccezione, tra cui: Ray-Ban e Puma, rispettivamente Team Partner e Premium Partner di Scuderia Ferrari HP, e Museo Ferrari, che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più memorabile.
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