FORMULA 1

Leclerc e Hamilton aspettano in centro a Milano l'abbraccio dei tifosi Ferrari

Il 2 settembre a Palazzo Reale l'evento organizzato da Peroni Nastro Azzurro 0.0% alla vigilia del GP di Monza

27 Ago 2026 - 18:16
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In vista del Gran Premio d'Italia, Peroni Nastro Azzurro 0.0% inaugura la settimana di gara con "Drive to Monza", evento in programma il prossimo mercoledì 2 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale a Milano per celebrare l’ormai consolidata partnership con Scuderia Ferrari HP

Per l'occasione, Peroni Nastro Azzurro 0.0% offrirà al grande pubblico un’occasione unica per vivere da vicino l'atmosfera del Gran Premio, grazie alla presenza di due ospiti d'eccezione: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

I due piloti attraverseranno piazzetta Reale per un saluto speciale alla città e ai tifosi, in vista di un weekend che promette grandi emozioni. L'evento permetterà agli appassionati di tutta Italia di vivere l'emozione dell'incontro con Charles e Lewis per l'inizio di uno dei fine settimana più attesi dagli amanti del motorsport.

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L'iniziativa si inserisce nel percorso che Peroni Nastro Azzurro porta avanti da anni nel mondo delle sponsorizzazioni sportive internazionali e consolida il terzo anno della partnership con Scuderia Ferrari HP.

“Con 'Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza’ vogliamo celebrare la partnership con Scuderia Ferrari HP e l’attesa per il Gran Premio d’Italia, portando a Milano un’esperienza esclusiva che unisce passione, stile italiano e condivisione autentica", afferma Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni.

Ad accompagnare Peroni Nastro Azzurro 0.0% in questa serata speciale ci saranno alcuni partner d'eccezione, tra cui: Ray-Ban e Puma, rispettivamente Team Partner e Premium Partner di Scuderia Ferrari HP, e Museo Ferrari, che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più memorabile.

© Ufficio Stampa

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