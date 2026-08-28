Ferrari a Monza: l'omaggio a Schumi

Quanti riferimenti

Monza è una storia a sé: il "Tempio della velocità" con i suoi rettilinei e varianti mette sotto sforzo la meccanica della monoposto e la concentrazione del pilota. Servono nervi d'acciaio e istinto per padroneggiare un circuito che solo all'apparenza è facile e intuitivo. Schumi sapeva darne la giusta interpretazione e celebrarlo qui a 30 anni dalla sua prima vittoria in Rosso a Monza è una dedica più che dovuta. Rispetto alle colorazioni delle ultime stagioni, la tuta sarà interamente rossa con due riferimenti espliciti al "Kaiser".

Stelline e logo

Hamilton e Leclerc indosseranno le sette stelle, come il numero di mondiali vinti da Michael Schumacher durante la sua carriera in Formula 1: non saranno riproposte sul casco bensì sulla schiena dei piloti (sotto il loro nome) e sulle scarpe. Sul lato destro della tuta, oltre il numero di gara, compare anche lo storico logo del pilota tedesco con la monoposto di F1 stilizzata e il nome Michael Schumacher. Dettagli che potrebbero rendere indimenticabile l'appuntamento sportivo a tema motori più atteso dell'anno.