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FORMULA 1

Antonelli festeggia 20 anni a tutta... acqua! E spunta anche Bezzecchi

In testa alla classifica piloti, Kimi si è concesso un giorno di relax per il suo compleanno

25 Ago 2026 - 21:48
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"Chi ha festeggiato oggi il suo ventesimo compleanno all'Aquafan? Tanti auguri Andrea Kimi Antonelli. Con lui a sorpresa anche Marco Bezzecchi". Così il parco acquatico di Riccione celebra, sul suo profilo Facebook, il campione di Formula 1 bolognese che oggi ha festeggiato, con tanto di torta, la ricorrenza nella struttura insieme al pilota riminese della MotoGp, Marco Bezzecchi. Aquafan ha pubblicato sul social le foto della giornata di svago trascorsa dal pilota della Mercedes con il centauro romagnolo e i suoi amici.

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