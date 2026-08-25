Antonelli festeggia 20 anni a tutta... acqua! E spunta anche Bezzecchi

"Chi ha festeggiato oggi il suo ventesimo compleanno all'Aquafan? Tanti auguri Andrea Kimi Antonelli. Con lui a sorpresa anche Marco Bezzecchi". Così il parco acquatico di Riccione celebra, sul suo profilo Facebook, il campione di Formula 1 bolognese che oggi ha festeggiato, con tanto di torta, la ricorrenza nella struttura insieme al pilota riminese della MotoGp, Marco Bezzecchi. Aquafan ha pubblicato sul social le foto della giornata di svago trascorsa dal pilota della Mercedes con il centauro romagnolo e i suoi amici.