Conto alla rovescia: Audi Revolut F1 Team, lancio il 20 gennaio

La Casa tedesca al debutto nel 2026 annuncia nome, logo e data di presentazione
Il team Audi Revolut F1 ha svelato il proprio nome e logo ufficiali e ha annunciato che il lancio globale avverrà a Berlino il 20 gennaio 2026. Questo traguardo rappresenta un passo significativo per il team Audi Revolut F1 verso l'ingresso nel Campionato Mondiale di Formula Uno nel 2026. Il nome e il logo della squadra uniscono Audi F1 e la fintech globale Revolut, dopo la conferma della partnership per il titolo nel luglio 2025.
Per la prima volta, il team Audi Revolut F1 presenterà la sua identità completa al lancio di Berlino martedì 20 gennaio. Progettato per essere un'esperienza immersiva, l'evento metterà in mostra i pilastri fondamentali del marchio: chiarezza, intelligenza tecnica ed emozione. Per garantire che l'ingresso della squadra risuoni oltre il paddock, il lancio esclusivo sarà seguito da un'apertura pubblica il 21 gennaio, permettendo ai tifosi di partecipare al momento inaugurale.
Un elemento centrale del lancio a Berlino è la presentazione ufficiale della livrea da gara 2026 dell'auto, dopo la presentazione dell'Audi R26 Concept a novembre. A meno di cinquanta giorni dal Gran Premio d'Australia di domenica 8 marzo, il team mostrerà come l'identità visiva plasmerà la stagione di debutto e tradurrà i principi di design di Audi in una presenza impressionante sulla griglia di partenza della Formula 1. I piloti sono come noto i confermati Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, in pista quest'anno con la Sauber.
La partnership con Revolut è una pietra angolare strategica dell'identità del team. Come fintech globale, Revolut condivide l'ambizione di innovazione, performance e di connessione con un pubblico internazionale diversificato. Questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione tradizionale, creando un'alleanza potente volta a sfidare le convention e a plasmare nuove forme di coinvolgimento dei fan attraverso attivazioni, accesso alle gare e benefici esclusivi basati su app per gli utenti Revolut. L'alleanza si estende anche ad aree chiave delle operazioni del team Audi Revolut F1: integrare Revolut Business nelle sue operazioni finanziarie e Revolut Pay nel suo negozio online per un'esperienza di pagamento senza intoppi.
Come parte della formazione del team Audi Revolut F1, Sauber Motorsport AG sarà rinominata Audi Motorsport AG. Il Technology Centre della squadra a Bicester, Regno Unito, sarà anch'esso rinominato Audi Motorsport Technology Centre UK. L'azienda onora il proprio passato mantenendo i nomi Sauber Holding AG e Sauber Technologies AG.
DICHIARAZIONI
Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG: "Svelare il nome e il logo del team Audi Revolut F1 segna un altro traguardo importante nel nostro percorso verso l'apice del motorsport. Entrambi conferiscono alla nostra ambizione un'identità chiara, riflettendo una forte visione e uno spirito innovativo. Ora guardiamo a Berlino a gennaio, dove presenteremo ufficialmente questo entusiasmante nuovo capitolo per il marchio Audi al mondo."
Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1: "Questo annuncio dà un nome e un volto all'incredibile lavoro svolto dal team. Il team sta prendendo forma, guidato da una cultura della precisione e di un'ambizione instancabile. Il lancio a Berlino sarà il primo momento in cui ci uniamo come collettivo e inviteremo la nostra base di fan globale a unirsi a noi prima del nostro debutto nel 2026."
Jonathan Wheatley, Team Principal del team Audi Revolut F1: "Oggi il nostro progetto assume la sua identità ufficiale. Il nome Audi Revolut F1 Team è un simbolo della forza combinata dei nostri team in Germania, Regno Unito e Svizzera, insieme ai nostri partner. Fornisce uno stendardo sotto cui ci uniamo tutti mentre costruiamo verso il 2026. Questo è un traguardo cruciale che dà energia all'intero progetto e rende tangibile la nostra ambizione a lungo termine per tutti i coinvolti."
Nikolay Storonsky, CEO e cofondatore di Revolut: "Revolut e Audi si uniscono in Formula 1 con l'ambizione globale di sfidare lo status quo e un'ossessione condivisa per l'eccellenza ingegneristica. Il nome e il logo del team Audi Revolut F1 sono i primi simboli di questa potente alleanza che accelererà la crescita globale di Revolut."