Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Conto alla rovescia: Audi Revolut F1 Team, lancio il 20 gennaio

La Casa tedesca al debutto nel 2026 annuncia nome, logo e data di presentazione

di Stefano Gatti
15 Dic 2025 - 13:50
© Getty Images

© Getty Images

Il team Audi Revolut F1 ha svelato il proprio nome e logo ufficiali e ha annunciato che il lancio globale avverrà a Berlino il 20 gennaio 2026. Questo traguardo rappresenta un passo significativo per il team Audi Revolut F1 verso l'ingresso nel Campionato Mondiale di Formula Uno nel 2026. Il nome e il logo della squadra uniscono Audi F1 e la fintech globale Revolut, dopo la conferma della partnership per il titolo nel luglio 2025.

Per la prima volta, il team Audi Revolut F1 presenterà la sua identità completa al lancio di Berlino martedì 20 gennaio. Progettato per essere un'esperienza immersiva, l'evento metterà in mostra i pilastri fondamentali del marchio: chiarezza, intelligenza tecnica ed emozione. Per garantire che l'ingresso della squadra risuoni oltre il paddock, il lancio esclusivo sarà seguito da un'apertura pubblica il 21 gennaio, permettendo ai tifosi di partecipare al momento inaugurale.

Un elemento centrale del lancio a Berlino è la presentazione ufficiale della livrea da gara 2026 dell'auto, dopo la presentazione dell'Audi R26 Concept a novembre. A meno di cinquanta giorni dal Gran Premio d'Australia di domenica 8 marzo, il team mostrerà come l'identità visiva plasmerà la stagione di debutto e tradurrà i principi di design di Audi in una presenza impressionante sulla griglia di partenza della Formula 1. I piloti sono come noto i confermati Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, in pista quest'anno con la Sauber.

La partnership con Revolut è una pietra angolare strategica dell'identità del team. Come fintech globale, Revolut condivide l'ambizione di innovazione, performance e di connessione con un pubblico internazionale diversificato. Questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione tradizionale, creando un'alleanza potente volta a sfidare le convention e a plasmare nuove forme di coinvolgimento dei fan attraverso attivazioni, accesso alle gare e benefici esclusivi basati su app per gli utenti Revolut. L'alleanza si estende anche ad aree chiave delle operazioni del team Audi Revolut F1: integrare Revolut Business nelle sue operazioni finanziarie e Revolut Pay nel suo negozio online per un'esperienza di pagamento senza intoppi.

Come parte della formazione del team Audi Revolut F1, Sauber Motorsport AG sarà rinominata Audi Motorsport AG. Il Technology Centre della squadra a Bicester, Regno Unito, sarà anch'esso rinominato Audi Motorsport Technology Centre UK. L'azienda onora il proprio passato mantenendo i nomi Sauber Holding AG e Sauber Technologies AG.

© Getty Images

© Getty Images

DICHIARAZIONI

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG: "Svelare il nome e il logo del team Audi Revolut F1 segna un altro traguardo importante nel nostro percorso verso l'apice del motorsport. Entrambi conferiscono alla nostra ambizione un'identità chiara, riflettendo una forte visione e uno spirito innovativo. Ora guardiamo a Berlino a gennaio, dove presenteremo ufficialmente questo entusiasmante nuovo capitolo per il marchio Audi al mondo."

Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1: "Questo annuncio dà un nome e un volto all'incredibile lavoro svolto dal team. Il team sta prendendo forma, guidato da una cultura della precisione e di un'ambizione instancabile. Il lancio a Berlino sarà il primo momento in cui ci uniamo come collettivo e inviteremo la nostra base di fan globale a unirsi a noi prima del nostro debutto nel 2026."

Jonathan Wheatley, Team Principal del team Audi Revolut F1: "Oggi il nostro progetto assume la sua identità ufficiale. Il nome Audi Revolut F1 Team è un simbolo della forza combinata dei nostri team in Germania, Regno Unito e Svizzera, insieme ai nostri partner. Fornisce uno stendardo sotto cui ci uniamo tutti mentre costruiamo verso il 2026. Questo è un traguardo cruciale che dà energia all'intero progetto e rende tangibile la nostra ambizione a lungo termine per tutti i coinvolti."

Nikolay Storonsky, CEO e cofondatore di Revolut: "Revolut e Audi si uniscono in Formula 1 con l'ambizione globale di sfidare lo status quo e un'ossessione condivisa per l'eccellenza ingegneristica. Il nome e il logo del team Audi Revolut F1 sono i primi simboli di questa potente alleanza che accelererà la crescita globale di Revolut."

formula 1
conto alla rovescia
audi
f1
team
lancio
20 gennaio

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Max Verstappen - 76 milioni di dollari

Verstappen ancora contro la Ferrari: "Altri ci mettono 20 anni...". E il team Red Bull ride

1. Max Verstappen (Red Bull Racing): $76 milioni

Verstappen campione di...ingaggi: la top 10 dei piloti più pagati nel 2025

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:50
Conto alla rovescia: Audi Revolut F1 Team, lancio il 20 gennaio
gabbia
13:49
Escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione
13:49
Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale
13:49
Juve, Cobolli Gigli: "La cura Spalletti inizia a dare frutti"
13:38
Supercoppa, il programma delle semifinali: Napoli-Milan e Bologna-Inter su Italia1