Conto alla rovescia: Audi Revolut F1 Team, lancio il 20 gennaio

Il team Audi Revolut F1 ha svelato il proprio nome e logo ufficiali e ha annunciato che il lancio globale avverrà a Berlino il 20 gennaio 2026. Questo traguardo rappresenta un passo significativo per il team Audi Revolut F1 verso l'ingresso nel Campionato Mondiale di Formula Uno nel 2026. Il nome e il logo della squadra uniscono Audi F1 e la fintech globale Revolut, dopo la conferma della partnership per il titolo nel luglio 2025.