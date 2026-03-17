Juve-Spalletti: avanti insieme, ma solo con il rinnovo "breve". Ecco perché

Luciano Spalletti e la Juventus hanno raggiunto un’intesa di massima per un rinnovo annuale con opzione per il 2028, una formula "light" voluta dal tecnico per garantire risultati immediati senza vincolare il club a lungo termine. La scelta di un legame breve nasce dalla volontà dell'allenatore di non essere un peso economico, pretendendo però in cambio centralità assoluta nelle scelte di mercato per puntare allo scudetto già nella prossima stagione. Fondamentale per la fumata bianca è stato il "sì" dei senatori dello spogliatoio: il gruppo, inizialmente diviso e tentato da profili come Palladino, è stato conquistato dal clima di armonia e dalle innovazioni tattiche portate alla Continassa, che hanno rigenerato pilastri come Locatelli e favorito i rinnovi di McKennie e Vlahovic. Spalletti, felice a Torino e non intenzionato ad attendere altre chiamate, punta a incidere profondamente in un lasso di tempo ridotto, trasformando la Juve in una macchina da titolo pronta a competere subito con le big del campionato. Lo scrive Tuttosport.