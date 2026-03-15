"From Italy... Kimi Raikkonen!": la clamorosa gaffe sul podio di Antonelli
Incredibile a Shanghai: lo speaker scambia Kimi Antonelli per Raikkonen. Il video virale della Mercedes e la vera storia dietro il nome del pilota
"From Italy... Kimi Raikkonen!": così è stato annunciato Kimi Antonelli dallo speaker del Gp di Shanghai al momento di salire sul gradino più alto del podio dopo la vittoria in Cina. Una gaffe che ha lasciato interdetto lo stesso pilota italiano, anche se solo per un momento, tanto che la stessa Mercedes ci ha scherzato sopra pubblicando il video sul proprio account X accompagnato dal commento "Non sembra proprio giusto eh?".
Perché Kimi Antonelli si chiama così?
In verità il nome di Kimi Antonelli non è un omaggio all'ex pilota finlandese, che ha vinto l'ultimo titolo piloti con la Ferrari nel 2007. Kimi nasce infatti dal suggerimento di un amico del papà di Antonelli che aveva spiegato come un nome internazionale stesse bene tra Andrea e Antonelli: da lì Kimi Andrea Antonelli, con acronimo AKA.
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