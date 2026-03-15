"From Italy... Kimi Raikkonen!": la clamorosa gaffe sul podio di Antonelli

In verità il nome di Kimi Antonelli non è un omaggio all'ex pilota finlandese, che ha vinto l'ultimo titolo piloti con la Ferrari nel 2007. Kimi nasce infatti dal suggerimento di un amico del papà di Antonelli che aveva spiegato come un nome internazionale stesse bene tra Andrea e Antonelli: da lì Kimi Andrea Antonelli, con acronimo AKA.