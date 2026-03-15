Kimi Antonelli vince la prima gara in Formula 1 e scoppia in lacrime: le foto

"Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito". Così Kimi Antonelli, in lacrime, commenta a caldo il trionfo nel Gp della Cina. "All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto", ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l'ultimo Gp di un italiano.