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© afp | Prima vittoria per Kimi Antonelli
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f1 cina

Kimi Antonelli vince la prima gara in Formula 1 e scoppia in lacrime: le foto

Il pilota bolognese vince il Gp di Shanghai 2026 e riporta l'Italia sul gradino più alto del podio dopo 20 anni: le foto della sua commozione

15 Mar 2026 - 10:23
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"Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito". Così Kimi Antonelli, in lacrime, commenta a caldo il trionfo nel Gp della Cina. "All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto", ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l'ultimo Gp di un italiano.

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