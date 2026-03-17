I NUMERI

Chivu l'ultimo a cascarci: espulsi, multati e squalificati, la classifica degli allenatori più 'cattivi' di Serie A

Ad avere il bilancio peggiore è Allegri, Spalletti il più corretto per gli arbitri

17 Mar 2026 - 11:17
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Cristian Chivu è solo l'ultimo allenatore di una big di Serie A a esserci 'cascato'. Il tecnico dell'Inter, furente per il gol convalidato sabato all'Atalanta, è finito anch'esso nel libro nero dei tecnici espulsi dopo 29 giornate. Libro che ci racconta di un bilancio molto pesante: quando mancano 9 turni alla fine, gli allenatori del massimo campionato italiano hanno totalizzato la bellezza di 14 espulsioni e 35 ammonizioni per un totale di 18 giornate di squalifica e 43 mila euro di multe. E a fine stagione il bilancio si preannuncia quasi sicuramente peggiore dello scorso quando, sottolinea Il Messaggero, le squalifiche erano state 21 e le sanzioni pecuniarie ammontavano a quota 65 mila euro.

L'allenatore più sanzionato è Massimiliano Allegri che si è visto sventolare tre rossi e 30 mila euro di ammende, il 70% del totale. Senza dimenticare i tre turni di squalifica. A fare da contraltare ci pensa Luciano Spalletti: per lui una sola ammonizione da quando segue sulla panchina della Juventus. Fin troppo buono, direbbe qualcuno. E Conte? Il tecnico del Napoli, mai tranquillo nei pressi della panchina, ha ricevuto tre cartellini gialli, un'espulsione, due turni di squalifica e anche 15mila euro di multe.

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Chi non si è preso il rosso per aver trattenuto Saelemaekers che provava a scappare sulla fascia nel corso di Milan-Como è Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, che ha definito "antisportivo e poco rispettoso" Gasperini per il mancato saluto al Sinigaglia, ha comunque numeri poco sportivi: cinque gialli, tre rossi e tre giornate squalifica. Bilancio simile a quello del romanista Gasp che può 'vantare' un rosso rispetto a Fabregas ma 'solo' un'ammonizione e un turno di stop.

  

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