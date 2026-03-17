Chivu l'ultimo a cascarci: espulsi, multati e squalificati, la classifica degli allenatori più 'cattivi' di Serie A

Cristian Chivu è solo l'ultimo allenatore di una big di Serie A a esserci 'cascato'. Il tecnico dell'Inter, furente per il gol convalidato sabato all'Atalanta, è finito anch'esso nel libro nero dei tecnici espulsi dopo 29 giornate. Libro che ci racconta di un bilancio molto pesante: quando mancano 9 turni alla fine, gli allenatori del massimo campionato italiano hanno totalizzato la bellezza di 14 espulsioni e 35 ammonizioni per un totale di 18 giornate di squalifica e 43 mila euro di multe. E a fine stagione il bilancio si preannuncia quasi sicuramente peggiore dello scorso quando, sottolinea Il Messaggero, le squalifiche erano state 21 e le sanzioni pecuniarie ammontavano a quota 65 mila euro.