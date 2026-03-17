Chivu l'ultimo a cascarci: espulsi, multati e squalificati, la classifica degli allenatori più 'cattivi' di Serie A

L'allenatore più sanzionato è Massimiliano Allegri che si è visto sventolare tre rossi e 30 mila euro di ammende, il 70% del totale. Senza dimenticare i tre turni di squalifica. A fare da contraltare ci pensa Luciano Spalletti: per lui una sola ammonizione da quando segue sulla panchina della Juventus. Fin troppo buono, direbbe qualcuno. E Conte? Il tecnico del Napoli, mai tranquillo nei pressi della panchina, ha ricevuto tre cartellini gialli, un'espulsione, due turni di squalifica e anche 15mila euro di multe.