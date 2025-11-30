Sci, Barp: "Provato a correre da protagonista, è andata bene"

Roma, 30 nov. (LaPresse) - "La gara è andata bene. Ho provato a correre da protagonista, provando ad stare davanti per giocare le mie carte, magari ho sbagliato perché ho pensato troppo in grande ma le gambe giravano bene, forse ho aiutato i norvegesi a tirare nell'ultimo giro, il podio mi sembrava fattibile e alla fine l'ho pagata. Sono arrivato decimo in volata, penso che possiamo essere soddisfatti, anche gli skimen, stiamo salendo di livello". Così Elia Barp dopo il decimo posto nella 20 km maschile mass start di Ruka. "Sono contento perché partire bene aiuta sempre il morale e qui non è mai facile. Sono fiducioso per i prossimi appuntamenti, il risultato di squadra è buonissimo, continuiamo su questa strada", ha detto, da parte sua, Davide Graz, arrivato undicesimo.