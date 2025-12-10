Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
STATISTICHE BENEAGURANTI

Charles sull'altalena: Leclerc e la "maledizione" degli anni dispari

di Stefano Gatti
10 Dic 2025 - 16:27
© Getty Images

© Getty Images

Sette anni di Ferrari e una statistica non ufficiale con tanto di eccezione che conferma la regola. Uno sguardo a volo d'aquila sulla militanza di Charles Leclerc a Maranello e dintorni evidenzia un dato curioso che non impressionerà più di tanto progettisti, ingegneri e strateghi della Scuderia ma potrebbe anche illunnare con un raggio di luce le speranze dei tifosi delle Rosse e - chissà - magari quelle dello stesso Charles.

Negli ultimi cinque anni Leclerc ha sempre dato il meglio di sé (e con lui la monoposto che guida, si capisce) negli anni pari, subendo invece una flessione - in termini di piazzamenti finale - in quelli dispari: settimo nel 2021, vicecampione del mondo nel 2022, quinto nel 2023, di nuovo sul podio iridato (questa volta terzo) nel 2024, nuovamente quinto nel Mondiale concluso pochi giorni fa ad Abu Dhabi. 

© Ferrari Press Office

© Ferrari Press Office

C'è di più. Nel periodo preso in considerazione la curiosa statistica ... ad anni alterni "regge" anche in termini di vittorie: tre sia nel 2022 che nel 2024, nessuna nel 2023 (una invece - a Singapore - per il suo compagno di squadra Carlos Sainz) e nello sciagurato 2025. Al conto totale (il ferrarista vanta otto successi) ne mancano due, le prime due della sua carriera, conquistate all'esordio con la Ferrari nel 2019: anno dispari, l'eccezione di cui all'inizio di queste righe, insieme al 2018 (stagione d'esordio di Charles con la Sauber) e al "pandemico" 2020 da soli diciassette appuntamenti.

Tornando al presente, il 2026 in quota "anni pari" offre al nostro se non altro una prospettiva beneaugurante. Serve molto di più naturalmente. In attesa di dati "certi" (tocca attendere un altro mese e mezzo i test a porte chiuse di Barcellona), si può aggiungere che in fondo Leclerc ha ottenuto il suo miglior risultato finale (secondo alle spalle di Max Verstappen) quattro anni fa: allora come oggi (anzi... domani) alla prima stagione di un nuovo regolamento tecnico!

leclerc
maledizione
anni
charles

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Norris: "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Ti voglio bene mamma"

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

Norris campione del mondo, Verstappen cede la corona con la vittoria nel GP

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:49
Terremoto Toro: Vagnati sollevato dall'incarico, al suo posto torna Petrachi
MAG SRV FORMULA E SAN PAOLO BILANCIO GARA OK
16:39
Fe, buona la prima: nel caos incidente trionfa Dennis
Gymkhana 2025: Aussie Shred
16:35
Gymkhana 2025: Travis Pastrana fa qualcosa di incredibile su una Subaru
16:30
Tottenham, il Real Madrid piomba su Van de Ven
16:27
Charles sull'altalena: Leclerc e la "maledizione" degli anni dispari