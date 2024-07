Calendario Sprint 2025: cinque su cinque in Brasile, unica tappa europea in Belgio

FORMULA 1

Il peso specifico delle prove overseas nel Mondiale cresce anche nel formato breve della vigilia

© Getty Images La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha pubblicato il calendario delle sei gare Sprint inserite nella settantacinquesima edizione del Campionato del Mondo di Formula Uno. Per il quinto anno consecutivo si correrà (anche) nel formato breve a San Paolo del Brasile (sabato 8 novembre, quarto appuntamento di se appunto), mentre in Belgio si torna a due anni di distanza dall'ultima volta. A Spa-Francorchamps sabato 26 luglio l'antipasto al GP classico. Shanghai (sabato 2 marzo) e Miami (sabato 3 maggio) ospiteranno la Sprint per il secondo anno consecutivo. La tappa cinese sarà la prima della stagione (nel format breve), quella della Florida la seconda. Austin e il Qatar tornano in calendario per la terza volta, rispettivamente sabato 18 ottobre e sabato 29 novembre, quarta e sesta tappa.

© Getty Images

Secondo la Federazione, la F1 Sprint ha costantemente dimostrato la sua popolarità sin dalla sua introduzione nel 2021. Il format offre numeri forti su tutte le piattaforme di trasmissione tradizionali, digitali e social, oltre a fornire gare extra ed emozionanti che i promotori possono offrire ai fan e, di conseguenza, stiamo assistendo a grandi presenze il venerdì di un fine settimana Sprint. Finora nel 2024, i dati di ascolto dal vivo per le qualifiche Sprint e la gara Sprint al Gran Premio di Cina sono aumentati del 40% nei primi 15 mercati rispetto alla media delle sessioni di prove libere delle prime due gare. La trasmissione in diretta della Sprint a Miami ha attirato 946.000 spettatori su ESPN, rendendola la più grande audience di sempre negli Stati Uniti per una Sprint da quando il formato è stato introdotto nel 2021, e in Austria quest'anno, gli spettatori in diretta della Sprint Qualifying sono aumentati del 76% rispetto alle sessioni FP2 nelle ultime due gare europee. Ciò fa seguito a una stagione 2023 di successo che ha visto le nuove località Sprint aumentare gli spettatori complessivi, con l'Azerbaigian e il Belgio tra i fine settimana più performanti, con aumenti rispettivamente del 15% e del 22%.

© FIA Press Office

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA:

"Mentre il Campionato del Mondo FIA di Formula Uno celebra il suo 75° anniversario nel 2025, anche la Sprint entrerà nel suo quinto anno come parte della competizione. Nel corso di questo periodo, e grazie alla nostra forte collaborazione con la Formula 1 e con il contributo di tutti i team, i regolamenti e il formato si sono evoluti per darci le Sprint emozionanti e popolari che abbiamo oggi. I sei eventi per il 2025 toccano ancora una volta un'interessante gamma di circuiti e sicuramente offriranno agli appassionati molta azione aggiuntiva durante la stagione".

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1:

"La Sprint è stata un grande successo per la Formula 1, portando a tutti i nostri fan più azione e gare in pista. Ne stiamo vedendo la prova nei nostri dati di audience, nelle presenze degli appassionati il venerdì e dai promotori e dai partner. Mentre ci prepariamo a celebrare il nostro 75° anniversario nel 2025, celebreremo sempre la nostra incredibile storia, ma dobbiamo sempre guardare avanti, innovare e migliorare per offrire il meglio alla nostra fanbase in crescita e diversificata. La Sprint è un ottimo esempio di come portare nuovi elementi al nostro sport in un modo rispettoso del campionato, e voglio ringraziare le sei sedi che ospiteranno la Sprint nel 2025",