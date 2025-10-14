Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
VERSO AUSTIN

Austin, parte la volata per il titolo. Ferrari, un digiuno lungo (quasi) un anno

Si avvicina pera la Scuderia di Maranello uno scomodo anniversario

di Stefano Gatti
14 Ott 2025 - 11:38
© Getty Images

© Getty Images

Quattro Gran Premi nelle Americhe per sbrogliare - verosimilmente - la matassa iridata prima del gran finale nella Penisola Arabica. Si parte (anzi si riparte) da Austin, per poi spostarsi in Messico per chiudere la prima parte di un poker che - dopo una settimana di pausa - verrà completato invertemdo la rotta: da San Paolo del Brasile a Las Vegas.

© Getty Images

© Getty Images

Il Gran Premio di Singapore ha premiato la crescita Mercedes (vittoria di George Russell, il quinto posto di Andrea Kimi Antonelli) e la tenuta di Max Verstappen che con il secondo posto di Marina Bay ha sì fatto un passo indietro (e uno verso il basso sul podio) dopo l'uno-due vincente di Monza e Baku ma continua a mettere il sale sulla coda alla McLaren e ai suoi piloti. Con il terzo posto di Singapore Lando Norris ha strappato la "miseria" di tre punti ad uno spento Oscar Piastri, di fatto mancando una buona occasione di fare un passo avanti più sostanzioso nella classifica generale. Sono attualmente ventidue i punti che dividono l'inglese dall'australiano ( 336 a 314). Dopo il bruciante passaggio a vuoto di fine agosto a Zandvoort, Norris ha riguadagnato solo dodici punti al compagno di squadra-rivale nella corsa al titolo (39 a 27): troppo pochi per invertire la tendenza e il pronostico che vede attualmente Oscar favorito nella sfida per quello che per entrambi sarebbe il primo titolo iridato. Smaltiti i festeggialmenti per il secondo Mondiale Costruttori consecutivo (e il decimo della sua storia), il team diretto in pista da Andrea Stella si candida a rimettere sull'asfalto del COTA (Circuit Of The Americas) di Austin lo smalto vincente. Il più recente successo della McLaren (con Piastri, ovviamente) è quello del già citato Gran Premio d'Olanda.

© Getty Images

© Getty Images

Piastri e Norris inseguono ancora la prima vittoria in Texas, dove Verstappen si è imposto tre volte di fila dal 2021 al 2023, mentre ad attraversare per primo la linea del traguardo dodici mesi fa è stato Charles Leclerc. Per il monegasco si trattò dell'ottava e - purtroppo per lui - più recente vittoria. La Ferrari avrebbe poi fatto il bis (ed in maniera ancor più convincente) al successivo appuntamento di Mexico City grazie ad un superlativo Carlos Sainz che nel Paese centroamericano avrebbe colto il suo ultimo successo in tuta rossa. Si avvicina insomma a grandi passi per la Scuderia uno scomodissimo anniversario: quella messa a segno dall'ex Sainz domenica 27 ottobre 2024 è la più "recente" vittoria del Cavallino Rampante. Serve ancora una volta un segnale di riscossa, qualcosa in grado di rilanciare quantomeno la volata al secondo posto Costruttori che vede al momento la Ferrari a quota 298 punti: 27 meno della Mercedes, solo otto più della Red Bull, altrimenti nota ormai come "Team Verstappen". Troppo poco però per salvare una stagione assolutamente mediocre e priva di guizzi da parte di Leclerc e di Lewis Hamilton, e non certo per colpa loro.

formula 1
gp usa
austin
volata
titolo
ferrari
digiuno
un anno

Ultimi video

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

I più visti di Formula 1

Horner alla Ferrari: cosa non torna tra Vasseur, Hamilton e... Verstappen

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

La pole, i giri a ritmo forsennato, le lacrime: Schumi campione a Suzuka 2000

Plotone... d'esecuzione: alla Ferrari serve solo Verstappen

Accadde a Suzuka: venticinque anni fa il primo titolo ferrarista di Schumacher

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:38
Austin, parte la volata per il titolo. Ferrari, un digiuno lungo (quasi) un anno
11:35
Napoli, buone notizie: Politano e Buongiorno recuperati. Fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka
11:27
Il Barça veste Ed Sheeran: ecco la maglia speciale per il Clasico
11:26
Napoli, allarme gol subiti: il piano di Conte per blindare la difesa
11:25
Gasp, arriva la tua bestia nera: con l'Inter non vince da 15 partite