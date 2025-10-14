Austin, parte la volata per il titolo. Ferrari, un digiuno lungo (quasi) un anno

Il Gran Premio di Singapore ha premiato la crescita Mercedes (vittoria di George Russell, il quinto posto di Andrea Kimi Antonelli) e la tenuta di Max Verstappen che con il secondo posto di Marina Bay ha sì fatto un passo indietro (e uno verso il basso sul podio) dopo l'uno-due vincente di Monza e Baku ma continua a mettere il sale sulla coda alla McLaren e ai suoi piloti. Con il terzo posto di Singapore Lando Norris ha strappato la "miseria" di tre punti ad uno spento Oscar Piastri, di fatto mancando una buona occasione di fare un passo avanti più sostanzioso nella classifica generale. Sono attualmente ventidue i punti che dividono l'inglese dall'australiano ( 336 a 314). Dopo il bruciante passaggio a vuoto di fine agosto a Zandvoort, Norris ha riguadagnato solo dodici punti al compagno di squadra-rivale nella corsa al titolo (39 a 27): troppo pochi per invertire la tendenza e il pronostico che vede attualmente Oscar favorito nella sfida per quello che per entrambi sarebbe il primo titolo iridato. Smaltiti i festeggialmenti per il secondo Mondiale Costruttori consecutivo (e il decimo della sua storia), il team diretto in pista da Andrea Stella si candida a rimettere sull'asfalto del COTA (Circuit Of The Americas) di Austin lo smalto vincente. Il più recente successo della McLaren (con Piastri, ovviamente) è quello del già citato Gran Premio d'Olanda.