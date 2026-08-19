Atletica, l'esito degli esami di Jacobs: lesione di media entità, già in via di risoluzione

19 Ago 2026 - 18:20
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La risonanza magnetica sostenuta questa mattina a Roma da Marcell Jacobs ha evidenziato una lesione di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra.

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Lo rende noto la Fidal. L'azzurro, costretto al ritiro nella finale dei 100 metri dei Campionati Europei di Birmingham della scorsa settimana, proseguirà il percorso terapico nella capitale, dopo le prime cure affrontate immediatamente dopo l'infortunio nei giorni della rassegna continentale. L'esito degli accertamenti diagnostici è stato comunicato dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale. 

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