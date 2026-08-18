Andrea Stella: "Abbiamo una nuova vetrina di trofei da riempire". E su Fornaroli...

Sono molto soddisfatto della nostra coppia di piloti. Per Oscar e Lando - così come per i loro venti colleghi - l'impatto delle nuove normative è stato semplicemente dirompente. La nuova generazione di monoposto richiede non solo un adattamento dello stile di guida ma, soprattutto, un'attenzione molto maggiore a capire come sfruttare appieno il potenziale offerto dalle nuove motorizzazioni. Il processo di apprendimento si è rivelato talvolta complicato ed è stato rallentato, soprattutto nelle fasi iniziali, da vari problemi di affidabilità. Entrambi hanno risposto nel modo giusto, lavorando con grande impegno insieme al team, giorno dopo giorno. C'è ancora margine di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la power unit. Un altro aspetto che mi piace molto dei nostri piloti è il modo in cui lavorano insieme. Non era scontato che, dopo l'anno scorso - quando si sono trovati a lottare per il titolo mondiale fino all'ultima gara - l'armonia che avevano costruito sarebbe rimasta intatta. Eppure non solo questo non è cambiato, ma il rapporto tra loro e con la squadra è diventato ancora più forte. E sebbene questo era abbastanza prevedibile da parte di Lando (dato che alla fine è stato lui a diventare campione), questo non lo era affatto per Oscar, che invece ha fatto ancora più affidamento sulla squadra per accelerare il suo sviluppo, sia in pista che fuori.