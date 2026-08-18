Williams conferma Albon per il 2027: "Ancora più motivato a spingere insieme per risalire la griglia"

Il team Atlassian Williams F1 conferma Alex Albon per il 2027, ribadendo il suo impegno a riportare la storica squadra inglese sulla strada della vittoria. Da quando è arrivato a Grove nel 2022, il pilota inglese di origini thai è stato un elemento chiave nella trasformazione della squadra sia in pista che fuori pista e questa estensione di contratto è un chiaro segnale di fiducia da entrambe le parti nei progressi a lungo termine compiuti dal team nonostante una stagione - quella in corsa - fin qui molto difficile. L'abilità di corsa e l'approccio intelligente del trentenne Albon (nato a Londra il 23 marzo 1996 da padre inglese e madre thailandese) hanno regalato risultati eccezionali, con una serie di quinti posti la scorsa stagione (quattro in totale) che lo hanno aiutato a raggiungere la top ten iridata, chiudendo il Mondiale con l'ottava posizione finale a quota 73 punti (nove in più del compagno di squadra Carlos Sainz), per la miglior stagione della Williams dal 2016: quinta dietro alle Big Four McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Alex è stato una forza trainante del cambiamento a Grove, con la Williams impegnata in un progetto completo di ricostruzione investendo nelle persone, negli strumenti, nella tecnologia e nei processi necessari per sfidare la squadra di punta del Mondiale.