Williams conferma Albon per il 2027: "Ancora più motivato a spingere insieme per risalire la griglia"
Lo storico team fondato da sir Frank punta ora a trattenere Carlos Sainzdi Stefano Gatti
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Il team Atlassian Williams F1 conferma Alex Albon per il 2027, ribadendo il suo impegno a riportare la storica squadra inglese sulla strada della vittoria. Da quando è arrivato a Grove nel 2022, il pilota inglese di origini thai è stato un elemento chiave nella trasformazione della squadra sia in pista che fuori pista e questa estensione di contratto è un chiaro segnale di fiducia da entrambe le parti nei progressi a lungo termine compiuti dal team nonostante una stagione - quella in corsa - fin qui molto difficile. L'abilità di corsa e l'approccio intelligente del trentenne Albon (nato a Londra il 23 marzo 1996 da padre inglese e madre thailandese) hanno regalato risultati eccezionali, con una serie di quinti posti la scorsa stagione (quattro in totale) che lo hanno aiutato a raggiungere la top ten iridata, chiudendo il Mondiale con l'ottava posizione finale a quota 73 punti (nove in più del compagno di squadra Carlos Sainz), per la miglior stagione della Williams dal 2016: quinta dietro alle Big Four McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Alex è stato una forza trainante del cambiamento a Grove, con la Williams impegnata in un progetto completo di ricostruzione investendo nelle persone, negli strumenti, nella tecnologia e nei processi necessari per sfidare la squadra di punta del Mondiale.
Si attende ora la riconferma di Carlos Sainz, che potrebbe arrivare nelle prossime ore o comunque entro il fine settimana, nonostante la scarsa competitività e inaffidabilità della FW48 che nel recente GP d'Ungheria ha finito per essere "ingaggiata" dalla Aston Martin. A convincere l'ex ferrarista a rimanere a Grove per il terzo anno potrebbe essere un sostanziale aumento dell'ingaggio. Nel Mondiale in corso Sainz e Albon occupano la quindicesima e la sedicesima casella della classifica generale, separati tra loro da un solo punto: sei per lo spagnolo, cinque per l'inglese.
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Albon è entrato nella storia della Williams come il pilota con il maggior numero di partenze in gara per il team. In occasione del Gran Premio di Barcellona-Catalunya (alla fine della scorsa primavera), in occasione della sua 96esima partenza Alex ha superato il precedente record che era da lungo tempo nelle mani di Nigel Mansell, toccando poi quota cento GP con il team nel Gran Premio d'Ungheria che - domenica 26 luglio - ha chiuso la prima metà della stagione che riparte questo fine settimana con il Gran Premio d'Olanda. Ora Alex e Williams - nel 2027 insieme per il settimo anno di fila - non vedono l'ora di estendere questa eredità mentre la squadra si avvicina al suo cinquantesimo anniversario in Formula Uno il prossimo anno.
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Alex Albon
"Da quando è entrato alla Williams nel 2022 la trasformazione che questa squadra ha portato è difficile da esprimere a parole. Un anno difficile non racconta il quadro completo, e mi dà solo ancora più motivazione per continuare a costruire e a spingere insieme con la fabbrica e i nostri tifosi per raggiungere grandi traguardi. La nostra storia non è ancora finita, quindi ora il mio unico obiettivo è fare tutto il necessario per risalire sulla griglia."
James Vowles (Team Principal)
"Sono lieto che Alex e il team Atlassian Williams F1 possano continuare insieme il nostro straordinario percorso. Alex è stato un leader di questo progetto di trasformazione fin dal primo giorno e abbiamo molti affari in sospeso che siamo determinati a realizzare. Alex è uno dei migliori piloti in griglia e conosce meglio di chiunque altro i grandi miglioramenti che abbiamo fatto negli ultimi anni: il prolungamento del contratto dimostra la fiducia che entrambi abbiamo nella direzione che stiamo andando."
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