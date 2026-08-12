Europei di nuoto, Ceccon bronzo e record italiano nei 200 dorso

"Ho fatto tanta fatica soprattutto alla fine. Ho mal di testa. Il podio si poteva fare perché sapevo che era possibile. Ovviamente il mio tempo precedente non mi apparteneva, questo è un tempo che comincia a voler dire qualcosa, avevo pianificato 1'54" basso, oggi è andata bene. Ho provato una gara aggressiva dall'inizio, essendo in corsia esterna, ho fatto tanta fatica nell'ultima vasca e tanta fatica per fare questo maledetto 200 e sono tanto contento dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare". Così Thomas Ceccon ha commentato la sua medaglia di bronzo nei 200 dorso agli Europei di nuoto