Fantini argento nel martello donne degli Europei di Birmingham

"Sono veramente molto contenta per questo risultato, non era assolutamente scontato confermarsi per la terza volta sul podio europeo, ma ci sono riuscita e sono felice, anche se ovviamente ho provato sino all'ultimo a fare anche meglio. L’argento mi mancava e ho completato quello che avevo iniziato a Monaco. Quest’anno ho fatto tanti cambiamenti e tutti molto positivi. È il mio lancio più lungo in una gara di campionato, anche se stavolta non è bastato. La torta c’è già ma ho i miei obiettivi in testa, so cosa mi manca e cosa vorrei andare a prendere per mettere la ciliegina nei prossimi anni. Vorrei fare anche un po' di ringraziamenti, a cominciare dal mio gruppo sportivo dei Carabinieri che mi è particolarmente stato vicino in questa stagione di transizione tecnica, al mio nuovo allenatore Renzo Pozzo, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi vogliono bene."