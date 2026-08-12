Fantini argento nel martello donne degli Europei di Birmingham
La primatista italiana sul podio per la terza edizione consecutiva della principale manifestazione continentale. Diaz in finale nel triplo con il minimo sforzodi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Sara Fantini ha conquistato la medaglia d'argento nella finale del martello femminile, dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una gara in cui ha subito piazzato un ottimo lancio di 74.35, ma anche con una solida serie che l'ha portata dopo un nullo a 73.81, 74.11 73.41 e 72.14, arrendendosi alla fine solamente alla fortissima finlandese Silja Kosonen prima con 76.28, per il suo terzo podio consecutivo dopo il bronzo di Monaco di Baviera 2022 e l'oro di Roma 2024.
LE DICHIARAZIONI DI FANTINI
"Sono veramente molto contenta per questo risultato, non era assolutamente scontato confermarsi per la terza volta sul podio europeo, ma ci sono riuscita e sono felice, anche se ovviamente ho provato sino all'ultimo a fare anche meglio. L’argento mi mancava e ho completato quello che avevo iniziato a Monaco. Quest’anno ho fatto tanti cambiamenti e tutti molto positivi. È il mio lancio più lungo in una gara di campionato, anche se stavolta non è bastato. La torta c’è già ma ho i miei obiettivi in testa, so cosa mi manca e cosa vorrei andare a prendere per mettere la ciliegina nei prossimi anni. Vorrei fare anche un po' di ringraziamenti, a cominciare dal mio gruppo sportivo dei Carabinieri che mi è particolarmente stato vicino in questa stagione di transizione tecnica, al mio nuovo allenatore Renzo Pozzo, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi vogliono bene."
© Grana/Fidal
Nelle qualificazioni del salto triplo maschile l'italo cubano campione del mondo indoor, Andy Diaz, è atterrato facilmente al primo tentativo a 17.05 conquistando senza problemi il minimo per la finale di sabato fissato a 16,60, così come l'altro azzurro Simone Biasutti con 16,76, con il grande rivale per il titolo rappresentato dal campione del mondo outdoor, il portoghese di origini cubane Pedro Pichardo, che ha ottenuto la miglior misura di serata con 17.16, mentre si è qualificato anche l'altro italiano Andrea Dallavalle con 16.55, quarta misura assoluta.
© Grana/Fidal
Nell'altra finale in programma con la presenza di un'atleta italiana, i 400 ostacoli donne, la primatista italiana Ayomide Folorunso ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 54"29, peggiorando quindi il 53"93 della vittoriosa semifinale di ieri ma confermando in ogni caso il piazzamento di Roma 2024, nella gara il cui titolo è stato assegnato alla favoritissima slovacca Emma Zapletalova vittoriosa con 52"91.
Nelle semifinali dei 200 metri donne Dalia Kaddari è la prima delle escluse dalla finale con il proprio stagionale di 22"96, e vengono eliminate anche Vittoria Fontana con 23"25 ed Elena Cambiolo con 23"70.
Dopo cinque gare nel decathlon Dario Dester è in corsa per un buon piazzamento, al settimo posto provvisorio con 4.202 punti, mentre Alberto Nonino è 22esimo con 3.828.