Vettel rende omaggio ad Antonelli: "Kimi sei unico, non cambiare mai"

"Congratulazioni World Champion, campione del mondo! Solo pochi di noi ci riescono e nessuno mai alla tua età. Sei curioso, ascolti e impari in fretta. Sei senza paura. Hai guidato sempre pulito e in controllo ma al limite quando era necessario. Hai capito in fretta che poi controllare solo quello che puoi controllare. Hai uno stile di guida unico che tutti noi amiamo vedere. Quando ho vinto il mio primo titolo (GP Abu Dhabi 2010, ndr), sembrava che tutto accadesse in quel preciso istante. Ero sopraffatto, sono uscito dalla macchina e il mondo tutto intorno a me correva a tutta velocità. Era tutta una corsa. Impossibile in quel momento fermarsi a riflettere. Non sono riuscito a dormire bene per diversi giorni. Quindi Kimi, preparati! Quando poi le emozioni si sono depositate sul fondo della coscienza, tenendo in mano la coppa del campione del mondo e leggendo tutti i nomi che c'erano scritti sopra ho provato orgoglio e soddisfazione. In quel momento mi sono reso conto che la parte migliore non era stata tagliare il traguardo della gara che mi ha laureato campione ma tutte le gare che mi avevano portato fin lì. Non è mai la singola gara a contare, sono tutte le gare del campionato. Ogni singola gara ci definisce e, con tutto quello che ti capiterà nelle prossime settimane, sono sicuro che presto sentirai l'urgenza di correre ancora perché - nella prospettiva generale - hai davanti un'altra gara da vincere. Infine, ancora un piccolo consiglio: i grandi risultati hanno il potere di modificare il modo in cui gli altri ti vedono ma tu non devi cambiare il tuo modo di guardare la gente. Avanti così, goditi tutto questo. Un abbraccio forte da Sebastian".