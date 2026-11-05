Hamilton gioca all'attacco: "Siamo saliti di livello". Poi bacchetta ancora Leclerc: "Mai più"
Questo fine settimana il ferrarista corre in Brasile il suo Gran Premio numeto quattrocentodi Stefano Gatti
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È un Lewis Hamilton più determinato e più "brasileiro" che mai quello che si presenta ai microfoni dei media nel giovedì che apre di fatto il fine settimana di San Paolo, nel quale taglierà il significativo traguardi dei quattrocento Gran Premi iridati. Il sette volte iridato punta a riprendersi la seconda piazza nel Mondiale da Max Verstappen che lo precede ora di due punti (261 a 259) ma non deve scoprirsi troppo perché alle sue spalle premono George Russell (250 punti) e Charles Leclerc (245). A proposito del neopapà monegasco (che nelle FP1 sarà sostituito dal terzo pilota svedese Dino Beganovic per poi riprendere regolarmente il suo posto), sir Lewis non rinuncia a bacchettare ancora senza troppo giri di parole il compagno di squadra per la possibile mancata doppietta ferrarista di Città del Messico.
"L'energia nel team è davvero grande. Penso che i nostri uomini a Maranello abbiano fatto un lavoro straordinario. Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro in queste ultime gare, abbiamo segnato più punti di chiunque altro. Penso che siamo davvero saliti di livello -direi soprattutto nelle ultime quattro gare - con alcuni cambiamenti che abbiamo introdotto, e la nostra esecuzione è stata molto migliore, proprio per come abbiamo lavorato. Questo mi rende felice. Certo, avremmo potuto facilmente fare uno-due nell'ultima gara a Città del Messico: dobbiamo fare in modo non accada mai più. In definitiva, sono al cento per cento consapevole della mia responsabilità verso la squadra, che non è mai vacillata e non lo farà mai."
"Non mi aspettavo certo di arrivare a quattrocento Gran Premi. Non ci avevo mai pensato. Ricordo quando mi avvicinavo ai trecento e la storia che nessuno ha mai vinto dopo i 300 GP. Ho dimostrato che si sbagliavano, quindi adesso dovremo farlo anche dopo i quattrocento".