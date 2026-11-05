Hamilton gioca all'attacco: "Siamo saliti di livello". Poi bacchetta ancora Leclerc: "Mai più"

"L'energia nel team è davvero grande. Penso che i nostri uomini a Maranello abbiano fatto un lavoro straordinario. Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro in queste ultime gare, abbiamo segnato più punti di chiunque altro. Penso che siamo davvero saliti di livello -direi soprattutto nelle ultime quattro gare - con alcuni cambiamenti che abbiamo introdotto, e la nostra esecuzione è stata molto migliore, proprio per come abbiamo lavorato. Questo mi rende felice. Certo, avremmo potuto facilmente fare uno-due nell'ultima gara a Città del Messico: dobbiamo fare in modo non accada mai più. In definitiva, sono al cento per cento consapevole della mia responsabilità verso la squadra, che non è mai vacillata e non lo farà mai."