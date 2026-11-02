Kimi Antonelli campione del mondo, ma in Formula 1 è tra gli ultimi per ingaggio

Ma secondo il sito SportsPro, che stila la classifica degli atleti più appetibili a livello di sponsor, il pilota bolognese è solamente alla 126esima posizione. Tra i parametri considerati da questa ricerca ci sono la personalità, il talento, il carisma, la reputazione e la rilevanza dello sport praticato. Ovviamente, con la vittoria del campionato mondiale anche la sua posizione tra gli sponsor aumenterà. Al primo e al secondo posto ci sono, rispettivamente, la tennista Aryna Sabalenka e la sciatrice cinese Eileen Gu. Il primo tra i piloti è il ferrarista Charles Leclerc, in nona posizione.