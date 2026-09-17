Usa, Pulisic e McKennie fuori dai convocati di Pochettino

17 Set 2026 - 17:39
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© italyphotopress

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I convocati di Pochettino

Buone notizie dalla lista dei convocati Usa per Spalletti e Amorim. Pochettino ha diramato la lista dei giocatori degli States chiamati per la prossima sosta internazionale: fuori dall'elenco ci sono due pilasti della nazionale a Stelle e Strisce come Chris Pulisc e Weston McKennie. Alla base dell'esclusione, lo scarso impiego in questi primi scampoli di campionato. Una situazione fortemente condizionata dalla forma fisica: McKennie ha appena recuperato da un infortunio, Pulisic invece è ancora alla ricerca della condizione migliore. Entrambi avranno tempo durante la sosta per rimettersi in forma senza dover affrontare un viaggio intercontinentale. Escluso per ragioni fisiche anche Folarin Balogun. 

GOALKEEPERS (4): Chris Brady (Chicago Fire; 1/0), Matt Freese (New York City FC; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC; 0/0)

DEFENDERS (10): George Campbell (West Bromwich Albion FC/ENG; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati; 41/3), Auston Trusty (Celtic/SCO; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union; 0/0)

MIDFIELDERS (9): Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York; 0/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 35/5)

FORWARDS (5): Cole Campbell (SV Elversberg/GER; 0/0); Justin Ellis (Orlando City SC; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union; 0/0)

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