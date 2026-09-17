MotoGP, Bezzecchi: "Misano dolorosa, ma ora si volta pagina. Il ginocchio non è al 100%"

"Stessa mentalità, ovviamente. Cerchiamo di fare il meglio gara dopo gara adattandoci a ogni situazione. Certamente Misano è stata dolorosa, ma nel complesso è stato un buon weekend: la velocità c'era, la costanza pure. Abbiamo analizzato la caduta in ogni dettaglio e ho capito cosa ho sbagliato. Ma ora è un altro weekend, su un tracciato che mi piace molto e spero che saremo ancora una volta competitivi". Queste le parole di Marco Bezzecchi alla vigilia del Gran Premio di Spielberg.
"È una pista che mi piace e su cui in passato sono stato veloce, ma questo sport cambia ogni anno, per cui adesso non ho particolari aspettative - analizza Bezzecchi - . Ovviamente cercherò di essere veloce e di partire nel miglior modo possibile. Il mio ginocchio è sempre la cosa che mi dà un po' fastidio, migliora di giorno in giorno ma ancora non è al 100%: devo fare il meglio con ciò che ho e cercare di tenere tutto sotto controllo".