MotoGP, Bezzecchi: "Misano dolorosa, ma ora si volta pagina. Il ginocchio non è al 100%"

"Stessa mentalità, ovviamente. Cerchiamo di fare il meglio gara dopo gara adattandoci a ogni situazione. Certamente Misano è stata dolorosa, ma nel complesso è stato un buon weekend: la velocità c'era, la costanza pure. Abbiamo analizzato la caduta in ogni dettaglio e ho capito cosa ho sbagliato. Ma ora è un altro weekend, su un tracciato che mi piace molto e spero che saremo ancora una volta competitivi". Queste le parole di Marco Bezzecchi alla vigilia del Gran Premio di Spielberg.