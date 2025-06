Antonelli fallisce l'esame di Spielberg: centra Verstappen al via e fa infuriare i tifosi di Max

Dopo il primo podio della carriera e la maturità, Andrea Kimi Antonelli ha fallito l'esame del GP d'Austria. Il pilota bolognese della Mercedes, infatti, ha sbagliato la seconda frenata dopo il via del GP di Spielberg, e, per evitare chi lo precedeva, è andato a centrare da dietro l'incolpevole Max Verstappen. Gara compromessa per entrambi, costretti al ritiro dopo poche centinaia di metri. Alla fine Antonelli ha chiesto scusa all'olandese per il suo primo grande errore nella stagione del debutto. Il quattro volte iridato dal canto suo ha accettato con fair play l'ammissione di colpa del 18enne collega. Grande delusione, al contrario, per i tanti tifosi di Max nella gara di casa della Red Bull.