Torino: Ismajli ko un mese, salta la prima con l'Inter

14 Ago 2025 - 18:31

Il Torino deve fare i conti con un infortunio nel reparto difensivo, al Filadelfia si è fermato Ardian Ismajli. "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra" fa sapere il club granata attraverso una nota ufficiale. Il kosovaro naturalizzato albanese, uno dei volti nuovi dell'estate del Toro prelevato a parametro zero dall'Empoli, ne avrà per circa un mese: la sua avventura in granata, quindi, inizierà dopo la sosta per le nazionali di settembre, con il tecnico Baroni che non lo avrà a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Modena (lunedì 18 agosto) e per quelle di campionato contro Inter (25 agosto) e Fiorentina (31 agosto).

